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Brent подорожала до $69,75 за баррель после падения котировок днем ранее

Brent подорожала до $69,75 за баррель после падения котировок днем ранее
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в четверг после резкого снижения за предыдущую сессию.

К 8:20 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,45 (0,65%) до $69,75 за баррель. В среду Brent подешевела на $1,74 (2,5%), до $69,30 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,43 (0,65%), до $66,74 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,95 (2,9%), до $66,31 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили торги в среду на минимумах с 10 сентября, отмечает MarketWatch.

Давление на рынок оказывают ожидания ослабления экономической активности в мире на фоне торговых войн, начатых президентом США Дональдом Трампом, а также сигналы роста предложения на рынке. Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ подтвердили планы постепенного сворачивания действовавших ранее добровольных ограничений на добычу нефти.

"Торговая напряженность между США и их ключевыми партнерами влияют на котировки, - сказал The Wall Street Journal аналитик Pepperstone Квазар Элизундиа. - Неопределенность, связанная с введением пошлин и ответными мерами, подрывает доверие, что будет способствовать ослаблению глобальной экономической активности и, соответственно, спроса на нефть".

Между тем еженедельные данные министерства энергетики США, опубликованные накануне, показали рост запасов нефти в стране. Коммерческие запасы на прошлой неделе увеличились на 3,614 млн баррелей - до 433,775 млн баррелей. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их повышение на 900 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Brent WTI ОПЕК США Дональд Трамп
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