Котировки Brent откатились к уровню закрытия торгов среды - $69,3 за баррель

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти к середине дня откатились к уровням закрытия предыдущих торгов, растеряв часть позиций, восстановленных ранее в ходе сессии.

К 14:17 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,03 (0,04%) до $69,33 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,05 (0,08%), до $66,36 за баррель.

В среду контракты на Brent подешевели на 2,5%, а на WTI - на 2,9%.

Давление на рынок оказывают ожидания ослабления экономической активности в мире на фоне торговых войн, начатых президентом США Дональдом Трампом, а также сигналы роста предложения на рынке. Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ подтвердили планы постепенного сворачивания действовавших ранее добровольных ограничений на добычу нефти.

"Меры Трампа грозят снизить мировой спрос на энергоносители и нарушить торговые потоки на мировом рынке нефти", - отмечает стратег ANZ Дэниэл Хайнс.

"Настроения на нефтяном рынке остаются негативными", - пишет аналитик ING Уоррен Паттерсон.

По его словам, американским производителям будет трудно откликнуться на призыв Трампа к наращиванию добычи при нынешних ожиданиях относительно цен на нефть.

"Контракты (на WTI - ИФ) с поставками в 2026 году торгуются около $63 за баррель, что лишает производителей стимулов для увеличения буровой активности, - объясняет Паттерсон. - Мы, скорее, увидим еще более значительное ее ослабление".

"Чтобы бурение новых скважин было рентабельным, средний уровень цен должен составлять $64 за баррель", - пишет он, ссылаясь на данные Федерального резервного банка Далласа.

По данным Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,614 млн баррелей - до 433,775 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economic, предполагали их повышение на 900 тысяч баррелей.