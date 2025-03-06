Mars разместил облигации на $26 млрд для привлечения средств на покупку Kellanova

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Mars Inc. разместил бонды на сумму $26 млрд, чтобы привлечь средства для финансирования сделки по покупке производителя снэков Kellanova.

Как сообщил Mars, в общей сложности размещены восемь выпусков облигаций со сроками обращения от 2 до 40 лет. Это, вероятно, станет крупнейшим корпоративным размещением бондов в США в текущем году.

Компания планирует направить поступления от продажи бумаг вместе с другими средствами на финансирование покупки Kellanova, а также оплату соответствующих расходов и комиссионных.

Mars объявил о покупке Kellanova, выделенной из Kellogg Co., за $35,9 млрд в августе 2024 года.

Kellanova, помимо традиционных снэков, производит продукты на растительной основе, а также замороженную еду. С ее покупкой Mars получает такие бренды как, например, Pringles, Cheez-It и Pop-Tarts.

Mars является одним из ведущих мировых производителей продуктов питания и кормов для животных. Компании, в частности, принадлежат бренды Snickers, M&M'S, Skittles, Ben's Original, Pedigree и Whiskas.

Акции Kellanova подорожали на 52,9% за последние 12 месяцев.