В феврале в российских городах аренда однокомнатных квартир подешевела

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Аренда однокомнатных квартир подешевела в крупнейших российских городах в феврале, подсчитали в "Мире квартир".

"В среднем в феврале по всем 70 исследованным городам ставка аренды однокомнатных квартир снизилась на 1,8% - до 26 445 рублей в месяц", - говорится в исследовании.

Однокомнатные квартиры подорожали всего в семи городах, в одном не изменились в цене, а в остальных 62 городах подешевели.

Больше других подорожали Новокузнецк (+7,5%), Владивосток (+5,5%), Грозный (+4,2%). Сильнее всего ценники на аренду однушек снизились в Пензе (-7,6%), Якутске (-7,5%), Тольятти (-6,7%), Барнауле (-6,6%) и Самаре (-5,4%).

В Москве однокомнатные квартиры подешевели на 1,8%, до 56 684 рублей в месяц, в Подмосковье - на 1,1%, до 37 865 рублей, в Петербурге - на 1,3%, до 38 393 рублей.

В исследовании говорится, что предложение арендных однокомнатных квартир за февраль увеличилось, но незначительно - на 5%.

"За второе полугодие 2024 года ставки беспрецедентно выросли (+14-18%), и теперь мы наблюдаем откат. К тому же предложение понемногу увеличивается, ведь те, кто не могут продать квартиры по желаемой цене (а сейчас в отсутствие доступной ипотеки это сложно), сдают их внаем. Процесс снижения цен на съемное жилье, возможно, продолжится, однако ставки не опустятся до уровня первого полугодия прошлого года", - прогнозирует гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко.