Аренда комнат в России подешевела впервые за девять лет

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Средняя ставка аренды комнат в России в 2025 году снизилась впервые с 2017 года, подсчитали в "Мир квартир".

"В прошлом году четко обозначился тренд на снижение стоимости аренды жилья. Не миновал он и комнаты (...). В последний раз цены на съемные комнаты показывали падение в 2017 году", - говорится в сообщении.

За 2025 год средняя стоимость аренды комнаты снизилась на 2,2% и составила 11,6 тысячи рублей. В 2024 году аренда подорожала на 28%.

Снижение наблюдалось в 38 из 70 изученных городов. Наибольшее падение цен зафиксировано во Владикавказе (-22%), Грозном (-21,9%), Магнитогорске (-19,8%) и Улан-Удэ (-19%). В то же время в 32 городах ставки выросли, лидерами роста стали Киров (+26,3%), Смоленск (+19,5%) и Набережные Челны (+18,7%).

"Мы видим сильную коррекцию ставок аренды комнат, более существенную, чем у квартир. (...) Главная причина снижения стоимости аренды - в недостаточной платежеспособности арендаторов. Ведь спад экономики и падение доходов в первую очередь бьют по наименее обеспеченным слоям населения, а наниматели комнат принадлежат именно к ним", - прокомментировал гендиректор портала Павел Луценко.

В Москве аренда комнаты подешевела на 3,9% - до 22,9 тысячи рублей, в Петербурге - на 11,5%, до 14,8 тысячи рублей, а в Московской области - на 2,5%, до 16,2 тысячи рублей.

Самые доступные комнаты в конце 2025 года предлагались в Магнитогорске (8,3 тысячи рублей), Якутске (8,6 тысячи рублей) и Пензе (8,8 тысячи рублей). Наиболее дорогими, помимо столичного региона, оставались рынки Сочи (18 тысяч рублей) и Хабаровска (14,5 тысяч рублей).

