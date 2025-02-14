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ВВП еврозоны в IV квартале неожиданно вырос на 0,1%

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - ВВП еврозоны в четвертом квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего пересмотренные данные.

Предварительно сообщалось, что ВВП не изменился. Эксперты в среднем ожидали подтверждения предварительной оценки, по данным Trading Economics.

В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,9% – максимальными темпами с начала 2023 года. Динамика этого показателя совпала с предварительной оценкой и консенсус-прогнозом аналитиков.

В третьем квартале ВВП еврозоны увеличился на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,9% в годовом выражении.

Экономика Германии в октябре-декабре снизилась на 0,2% в поквартальном выражении, Франции - на 0,1%, Испании - выросла на 0,8%, ВВП Италии не изменился.

В годовом выражении ВВП Германии также уменьшился на 0,2%, Франции - вырос на 0,7%, Испании - на 3,5%, Италии - на 0,5%.

Экономика Евросоюза в четвертом квартале выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,1% в годовом выражении.

Это вторая оценка динамики ВВП за четвертый квартал из трех. Третья оценка будет опубликована 7 марта.

Согласно предварительным данным, в 2024 году ВВП еврозоны вырос на 0,7%, ЕС - на 0,9%.

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