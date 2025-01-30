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ВВП еврозоны в IV квартале не изменился по сравнению с предыдущим кварталом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ВВП еврозоны в четвертом квартале 2024 года не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные.

Эксперты в среднем прогнозировали его повышение на 0,1%, по данным Trading Economics.

В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,9%, тогда как аналитики ожидали подъема на 1%.

В третьем квартале ВВП еврозоны увеличился на 0,4% относительно предыдущих трех месяцев и на 0,9% в годовом выражении.

ВВП Германии в октябре-декабре снизился на 0,2% в поквартальном выражении, Франции - на 0,1%, Испании - вырос на 0,8%, Италии - не изменился.

Экономика Евросоюза в четвертом квартале выросла на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 1,1% в годовом выражении.

Это первая оценка динамики ВВП за четвертый квартал из трех. Вторая оценка будет опубликована 14 февраля.

Согласно предварительным данным, в 2024 году ВВП еврозоны вырос на 0,7%, ЕС - на 0,8%.

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