Рубль в четверг понизился в паре с юанем

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль подешевел вслед за нефтью, котировки которой накануне упали до минимальных отметок с середины сентября. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 12,273 руб., что на 4,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 марта на 21,54 копейки, до 89,5724 руб./$1, и увеличил курс евро на 89,4 копейки, до 96,5975 руб./EUR1.

Комментарии аналитиков

"Значительное укрепление национальной валюты, продолжавшееся в течение февраля и в значительной степени связанное с внешнеполитической конъюнктурой, сменилось на ослабление. Курс российского рубля за прошедшие семь дней упал на 5% против основных валют. Отсутствие дополнительных положительных политических новостей и снижение нефтяных цен способствовало некоторой коррекции курса рубля от его максимальных значений. В ближайшей перспективе курс национальной валюты будет колебаться в диапазоне 88-93 рубля за доллар США", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"С пятницы котировки нефти марки Brent снизились уже более чем на 4%, с начала года снижение более существенное - на 6,3%. Если к этому добавить расширение дисконтов на нефть марки Urals и ESPO в феврале, то ослабление курса рубля, даже с учетом сохраняющихся надежд на скорую геополитическую разрядку, вполне закономерно. Динамика цен на нефть не может не вызывать тревогу у инвесторов - если первые признаки слабости в феврале формировались за счет роста коммерческих запасов, то эскалация торгового противостояния США со своими крупнейшими торговыми партнерами вызвала опасения инвесторов по поводу замедления глобального спроса. К тому же ОПЕК, вопреки надеждам некоторых участников рынка, подтвердила намерения постепенно снижать ограничения на добычу с апреля. (. . .) Как итог - давление на рубль на внутреннем валютном рынке возросло. (. . .) Полагаем, что в краткосрочной перспективе пара "юань-рубль" может протестировать уровень 12,5-12,55, где закономерно будет ожидать некоторой паузы в ослаблении рубля", - отмечает начальник аналитического отдела Россельхозбанка Александр Фетисов.

Инфляция в РФ

Инфляция в РФ с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15% после 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля, сообщил Росстат в среду вечером после закрытия валютной секции Московской биржи.

С начала месяца рост цен к 3 марта составил 0,06%, с начала года - 2,09%.

Из данных за конец февраля - начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 3 марта ускорилась до 10,15% с 10,11% на 24 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,09% с 10,07% на 24 февраля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за февраль и март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Точные данные по годовой инфляции на конец февраля Росстат опубликует 12 марта.

Цены на нефть

Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти возобновили небольшое снижение вечером в четверг после падения по итогам предыдущих торгов. В среду контракты на Brent подешевели на 2,5%, на WTI - на 2,9%.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составила $69 за баррель, что на 0,43% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 0,6%, до $65,89 за баррель.

Давление на рынок оказывают ожидания ослабления экономической активности в мире на фоне торговых войн, начатых президентом США Дональдом Трампом, а также сигналы роста предложения на рынке. Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ подтвердили планы постепенного сворачивания действовавших ранее добровольных ограничений на добычу нефти.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2025 году до 0,9% с предполагавшихся в декабре 1,1%. Прогноз роста мирового ВВП (без учета еврозоны) в 2025 году был понижен до 3,4% c 3,5%.

При этом аналитики ЕЦБ повысили прогноз средней цены на нефть марки Brent до $74,7 за баррель в 2025 году и $70,3 за баррель в 2026 году. Декабрьский прогноз предполагал, что средняя цена на нефть будет составлять $71,8 за баррель в 2025 году и $70,1 за баррель в 2026 году.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 марта увеличилась на 5 базисных пунктов, до 21,29% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц поднялась на 4 базисных пункта, до 21,09% годовых, срочная версия RUONIA на срок три месяца осталась на прежнем уровне - 21,4% годовых. Срочная версия на шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 21,17% годовых.