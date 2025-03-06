ЕЦБ ожидает среднюю цену Brent в $74,7 за баррель в 2025 году

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) обновил прогнозы относительно курса евро и цен на нефть марки Brent на ближайшие годы.

Ожидается, что курс евро в 2025-2027 гг. будет составлять в среднем $1,04. В декабре предполагалось, что в этом году единая европейская валюта будет стоить $1,08, в последующие два года - $1,06.

Средняя цена Brent в этом году будет составлять $74,7 за баррель, в следующем году опустится до $70,3 за баррель, в 2027 году - до $68,7 за баррель. Ранее ЕЦБ прогнозировал соответственно $71,8 за баррель, $70,1 за баррель и $69,2 за баррель.

Доходность десятилетних гособлигаций теперь ожидается на уровне 2,9% годовых в текущем году, 3% годовых в 2026 году и 3,2% годовых в 2027 году. В декабрьском прогнозе ожидалось соответственно 2,9%, 3,1% и 3,2%.