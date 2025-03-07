ЕЦБ не исключает никаких решений по ставкам на фоне неопределенности

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Европейский центробанк (ЕЦБ) оставляет за собой возможность принимать любые решения в денежно-кредитной политике на фоне повышенной геополитической неопределенности, заявил Radio Classique глава Банка Франции, член совета управляющих ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

"Мы оставляем за собой свободу выбора, - сказал он. - Мы должны быть готовы действовать и реагировать быстро, что мы и делали с прошлого июня".

"В ситуации огромной неопределенности не время двигаться на автопилоте", - добавил он.

6 марта ЕЦБ ожидаемо понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов, при этом отметив, что "денежно-кредитная политика становится существенно менее ограничительной". Следующее заседание состоится 17 апреля, и рынок допускает, что регулятор возьмет паузу в цикле смягчения ДКП и оставит ставки на прежнем уровне.

Ранее де Гало отмечал, что нейтральный уровень ставки по депозитам в еврозоне составляет около 2%. Сейчас она находится на отметке 2,5%.