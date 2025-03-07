Акции HP Enterprise рухнули на 20% на слабом прогнозе прибыли и выручки

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американская Hewlett Packard Enterprise, поставщик решений и оборудования для сфер IT и телекоммуникационных услуг, увеличила чистую прибыль и выручку в первом квартале 2025 финансового года, однако прогноз компании на второй финквартал разочаровал инвесторов, и её акции резко подешевели на электронных торгах.

Также HPE анонсировала программу сокращения расходов, в рамках которой будут уволены около 2,5 тыс. сотрудников. Ожидается, что инициатива позволит сэкономить около $350 млн в год к концу 2027 финансового года.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка по итогам финквартала, завершившегося 31 января, увеличилась на 16% и составила $7,85 млрд по сравнению с $6,76 млрд за аналогичный период предыдущего фингода.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $7,81 млрд.

Выручка подразделения, занимающегося производством серверов, повысилась на 29%, до $4,3 млрд, в сегменте периферийной инфраструктуры (Intelligent Edge) показатель сократился на 5%, до $1,1 млрд. В сфере гибридного облака выручка увеличилась на 10% и составила $1,4 млрд, а в подразделении финансовых услуг показатель сохранился на уровне $873 млн.

Чистая прибыль HPE в прошедшем квартале подскочила до $598 млн, или $0,44 на акцию по сравнению с $387 млн ($0,29 на акцию) годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов повысилась до 49 центов с 48 центов на акцию и оказалась чуть хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 50 центов на акцию.

Согласно прогнозу компании, в текущем квартале ее выручка составит $7,2-7,6 млрд евро, скорректированная прибыль - 28-34 цента на акцию. Опрошенные FactSet экономисты ожидают $7,92 млрд и 50 центов соответственно.

Совет директоров HPE рекомендовал квартальные дивиденды в размере 13 центов на акцию, как и годом ранее. Выплаты состоятся 18 апреля, реестр акционеров закрывается 21 марта.

Акции HPE рухнули на 20% на дополнительных торгах в четверг. С начала года капитализация компании снизилась на 16%, до $23,59 млрд.

HP Enterprise была образована в результате разделения Hewlett-Packard Co. в октябре 2015 года на две компании - HP Enterprise и HP Inc.