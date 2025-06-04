HP Enterprise во II финквартале получила выручку и скорр. прибыль выше прогноза

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Американская Hewlett Packard Enterprise (HPE), поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг, во втором квартале 2025 финансового года получила чистый убыток, но дала сильный прогноз на текущий период.

Как говорится в пресс-релизе HPE, чистый убыток по итогам квартала, завершившегося 30 апреля, составил $1,08 млрд, или $0,82 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $314 млн, или $0,24 на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода. В том числе списание гудвилла составило $1,36 млрд.

Без учета разовых факторов компания получила прибыль в размере $0,38 на акцию, что превысило консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $0,33 на акцию.

Квартальная выручка HPE увеличилась до $7,63 млрд с $7,2 млрд при среднем прогнозе рынка в $7,45 млрд.

Доход подразделения, занимающегося производством серверов, вырос на 6% (до $4,1 млрд), сегмента периферийной инфраструктуры (Intelligent Edge) - на 7% (до $1,2 млрд), сегмента гибридного облака - на 13% (до $1,5 млрд).

Согласно прогнозу HPE, в третьем финквартале ее чистая прибыль составит $0,24-0,29 на акцию, скорректированная прибыль - $0,4-0,45 на акцию, выручка - $8,2-8,5 млрд. Рынок в среднем ожидал выручку в $8,2 млрд, скорректированную прибыль - $0,41 на акцию.

Компания выплатит дивиденды в размере $0,13 на акцию по итогам прошедшего квартала.

Акции HPE подорожали на 4,9% по итогам дополнительных торгов во вторник.