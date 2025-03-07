Broadcom в I финквартале увеличила чистую прибыль в 4,2 раза

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американская Broadcom, один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, в первом квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль в 4,2 раза, дала хороший прогноз выручки на текущий период.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за квартал, который завершился 2 февраля, составила $5,503 млрд, или $1,14 в расчете на акцию, по сравнению с $1,325 млрд, или $0,28 на акцию, за сопоставимый период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $1,6 на бумагу с $1,1.

Выручка выросла на 24,7% и достигла $14,916 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $1,51 на бумагу при выручке в $14,6 млрд.

Доходы полупроводникового бизнеса Broadcom в минувшем квартале увеличились на 11% - до $8,2 млрд. В сегменте инфраструктурного программного обеспечения они выросли на 47% и составил $6,7 млрд.

Эксперты оценивали данные показатели соответственно в $8,1 млрд и $6,5 млрд.

Broadcom в текущем финквартале планирует получить выручку около $14,9 млрд. Консенсус-прогноз предполагает $14,7 млрд.

Совет директоров компании одобрил дивиденды в размере $0,59 на акцию, как и в предыдущем квартале. Выплаты пройдут 31 марта, закрытие реестра акционеров назначено на 20 марта.

Котировки акций Broadcom на дополнительных торгах в четверг подскочили на 12,8% после публикации отчетности. За последние три месяца капитализация компании выросла на 5,3% (до $844 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite опустился на 8,3%.



