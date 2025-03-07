Промсвязьбанк увеличил уставный капитал на 27,4 млрд рублей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк (ПСБ) увеличил уставный капитал на 27,4 млрд руб. до 267,1 млрд руб., следует из данных ЕГРЮЛ.

ПСБ в прошлый раз был докапитализирован в июне 2024 года на 18,4 млрд руб., в результате чего уставный капитал банка составил 239,7 млрд руб.

О возможной докапитализации ПСБ в конце прошло года сообщал глава Минфина Антон Силуанов. "Есть ряд банков, предположим, Промсвязьбанк. Тоже не рассчитываем на получение от него каких-либо дивидендных выплат, потому что банк нуждается в дополнительной капитализации, выдаче кредитов, прежде всего, оборонному сектору, и мы понимаем, что этой капитализации, которая произойдет за счет прибыли банка, будет, возможно, недостаточно", - говорил Силуанов.

Промсвязьбанк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. Чистая прибыль ПСБ по РСБУ за девять месяцев 2024 года составила 118,7 млрд руб., что более чем в 1,5 раза превышает показатель за аналогичный период предыдущего года (77,9 млрд руб.). Расходы на резервы за 9 месяцев сократились более чем в 2,6 раза, до 28,8 млрд руб., против 75,7 млрд руб. за аналогичный период 2023 года.

ПСБ по итогам 2024 года занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".