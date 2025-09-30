ПСБ планируется докапитализировать на 30 млрд рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство планирует увеличить капитал ПСБ в этом году на 29,6 млрд рублей, говорится в проекте поправок в бюджет на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

Большая часть этих средств (28,9 млрд рублей) поступит в рамках непрограммного направления деятельности "Реализация функций иных федеральных органов государственной власти". Это позволит обеспечить выполнение норматива достаточности капитала ПСБ в связи с заключением им кредитных договоров на исполнение поручения президента, говорится в пояснительной записке к проекту поправок.

Поступление еще 623 млн рублей планируется в рамках госпрограммы "Развитие оборонно-промышленного комплекса", что позволит обеспечить принятие по цессии от иных уполномоченных банков кредитов организациям оборонно-промышленного комплекса в целях формирования резервов и покрытия рисков по приобретаемым активам, говорится в документе.

ПСБ в марте этого года уже был докапитализирован, в результате его уставный капитал вырос на 27,4 млрд рублей, до 267,1 млрд рублей. ПСБ также докапитализировали в июне 2024 года на 18,4 млрд рублей, тогда уставный капитал банка составил 239,7 млрд рублей.

Промсвязьбанк с 1 апреля 2025 года сменил название на Банк ПСБ и перерегистрировался из Москвы в Ярославль. Банк через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. По итогам второго квартала 2025 года ПСБ занимает 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".