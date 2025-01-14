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"Совкомфлот" сообщил об операционных сложностях из-за новых санкций против судов

Компания заверила, про продолжит работу по минимизации последствий санкций

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Введение новых санкций против судов "Совкомфлота" создает дополнительные операционные сложности в их эксплуатации, сообщила компания.

""Совкомфлот" продолжает системную работу по минимизации негативного влияния санкций на свою деятельность. При этом компания, как и прежде, будет неизменно придерживаться высоких стандартов безопасности и качества морских операций, соблюдать все применимые законы и требования", - говорится в сообщении.

Минфин США 10 января ввел санкции против 69 судов "Совкомфлота", в том числе 54 танкеров для перевозки нефти и нефтепродуктов и 4 танкера для перевозки сжиженного природного газа.

США изначально ввели санкции против "Совкомфлота" в феврале 2022 года, включив СКФ в Non-SDN Menu-Based Sanctions List, означающий запрет на привлечение компанией долгового и акционерного финансирования от американских инвесторов. В феврале 2024 года США ужесточили санкционные рестрикции, переместив "Совкомфлот" в "черный" список.

В компании подчеркнули, что "Совкомфлот" всегда соблюдал и продолжает соблюдать все применимые к нему международные и национальные законы и требования. "Суда компании не относятся к "теневому флоту". Санкции против "Совкомфлота" не обусловлены нарушениями со стороны компании и не имеют правовых оснований, они мотивированы исключительно политическими интересами отдельных стран, включая США", - сообщила компания.

"Совкомфлот" считает, что подобная санкционная политика все сильнее разрушает глобальную систему морского торгового судоходства, которая складывалась и работала десятки лет.

"Совкомфлот" специализируется на перевозке сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Free float "Совкомфлота" составляет 15,6%, квазиказначейский пакет - около 1,6%. Государству принадлежит 82,8%.

США Совкомфлот
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