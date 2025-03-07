Падение ставок по ипотеке в США на прошлой неделе было максимальным с сентября

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США на прошлой неделе опустились на максимальную величину с середины сентября.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составляла 6,63% годовых по сравнению с 6,76% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,88%.

"Снижение ставок повышает покупательную способность потенциальных приобретателей жилья и должно стать сильным стимулом для совершения сделки, - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер. - Кроме того, такое снижение ставок уже предоставляет некоторым существующим домовладельцам возможность рефинансирования. Фактически, доля рефинансирования в рыночных заявках на ипотеку, опубликованных на этой неделе, почти достигла 44%, что является самым высоким показателем с середины декабря".

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,79% годовых против 5,94% неделей ранее и 6,22% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries по итогам торгов в четверг составляла 4,276% годовых по сравнению с 4,265% неделей ранее.