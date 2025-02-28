Ставки по ипотеке в США опустились до минимума за два месяца

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США опустились до минимума более чем за два месяца.

Средняя ставка по тридцатилетним кредитам в четверг составила 6,76% годовых по сравнению с 6,85% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее она находилась на отметке 6,94%.

"Снижение ставок по ипотеке в сочетании с умеренным улучшением доступности домов является обнадеживающим знаком для потребителей на рынке, желающих купить дом", - заявил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер, слова которого приводятся в сообщении.

Пятнадцатилетние ипотечные кредиты предоставляются сейчас в среднем под 5,94% годовых против 6,04% неделей ранее и 6,26% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая, в свою очередь, реагирует на изменения прогнозов в отношении базовой ставки Федеральной резервной системы. Доходность 10-летних US Treasuries по итогам торгов в четверг составляла 4,265% годовых по сравнению с 4,511% неделей ранее.