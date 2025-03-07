"М.Видео" отложило размещение облигаций на 3 млрд рублей

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо") решило перенести сбор заявок и размещение двухлетних облигаций серии 001Р-06 с call-опционом через 1,5 года объемом 3 млрд рублей на более поздний срок, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Согласно раскрытию, сбор заявок на выпуск был запланирован на 7 марта, техразмещение на 12 марта.

Ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 25,5% годовых, купоны ежемесячные.

Организатором и агентом по размещению выступал Совкомбанк.

Поручителем выступает ООО "МВМ". АКРА присвоило эмиссии ожидаемый рейтинг eA(RU).

Сейчас в обращении находится три выпуска биржевых облигаций эмитента облигаций группы - ООО "МВ финанс" - на 15,75 млрд рублей.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из ключевых игроков российского рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой. На 31 декабря 2024 сеть группы насчитывала более 1,2 тыс. магазинов.