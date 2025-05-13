Международные резервы России в апреле увеличились на 5,1% до $680,3 млрд

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов России в апреле 2025 года увеличился на $32,913 млрд, или на 5,1%, до $680,271 млрд с $647,358 млрд, сообщает сайт Банка России.

В январе-апреле 2025 года резервы выросли на $71,203 млрд, или на 11,7%, с $609,068 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в апреле увеличилась на $18,086 млрд, или на 7,9%, до $247,036 млрд. При этом доля золота в резервах выросла до рекордных 36,3% с 35,4%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.