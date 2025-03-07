Поиск

Nasdaq намерена запустить круглосуточные торги на фондовой бирже в 2026 г.

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Nasdaq Inc. планирует запустить круглосуточные торги на фондовой бирже во второй половине 2026 года.

Круглосуточные торги могут вестись пять дней в неделю, написал президент Nasdaq Тал Коэн в соцсети LinkedIn. Они будут запущены в случае получения всех регулятивных разрешений и согласования с остальной отраслью, отметил Коэн.

В прошлом месяце другой биржевой оператор - Cboe Global Markets Inc. - сообщил, что запустит круглосуточные торги акциями на пять дней в неделю в случае получения одобрения от регуляторов. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) в октябре подала на рассмотрение регуляторов заявку на продление срока торгов до 22 часов по будням.

Коэн отметил рост интереса к американским акциям со стороны розничных инвесторов в различных временных зонах. Он подчеркнул, при этом, что рынкам и инвесторам необходимо учитывать риски, связанные с усилением волатильности и повышением транзакционных издержек в результате продления часов работы биржи.

По словам Коэна, ликвидность торгов в ночные часы "существенно ниже" обычного.

Nasdaq будет работать вместе с другими представителями отрасли над тем, чтобы снизить имеющиеся риски, отметил он.

"Вопрос не в том, можем ли мы выстроить рынок, который будет работать круглосуточно 5 дней в неделю, а в том, как сделать это таким образом, чтобы укрепить доверие инвесторов к американским рынкам капитала", - написал он.

Nasdaq США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг предложил смягчить требования к локализации батарей для электрокаров

Международные резервы РФ в феврале увеличились на 1,9%, до $632,4 млрд

Число мультимиллионеров в мире выросло на 4,4% в 2024 году

Число мультимиллионеров в мире выросло на 4,4% в 2024 году

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

Срок службы самолета Ан-26 планируется продлить с 50 до 60 лет

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе356 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5961 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });