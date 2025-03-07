Nasdaq намерена запустить круглосуточные торги на фондовой бирже в 2026 г.

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Nasdaq Inc. планирует запустить круглосуточные торги на фондовой бирже во второй половине 2026 года.

Круглосуточные торги могут вестись пять дней в неделю, написал президент Nasdaq Тал Коэн в соцсети LinkedIn. Они будут запущены в случае получения всех регулятивных разрешений и согласования с остальной отраслью, отметил Коэн.

В прошлом месяце другой биржевой оператор - Cboe Global Markets Inc. - сообщил, что запустит круглосуточные торги акциями на пять дней в неделю в случае получения одобрения от регуляторов. Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) в октябре подала на рассмотрение регуляторов заявку на продление срока торгов до 22 часов по будням.

Коэн отметил рост интереса к американским акциям со стороны розничных инвесторов в различных временных зонах. Он подчеркнул, при этом, что рынкам и инвесторам необходимо учитывать риски, связанные с усилением волатильности и повышением транзакционных издержек в результате продления часов работы биржи.

По словам Коэна, ликвидность торгов в ночные часы "существенно ниже" обычного.

Nasdaq будет работать вместе с другими представителями отрасли над тем, чтобы снизить имеющиеся риски, отметил он.

"Вопрос не в том, можем ли мы выстроить рынок, который будет работать круглосуточно 5 дней в неделю, а в том, как сделать это таким образом, чтобы укрепить доверие инвесторов к американским рынкам капитала", - написал он.