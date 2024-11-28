Первая круглосуточная фондовая биржа США получила разрешение SEC

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выдала разрешение стартапу 24 Exchange (24X) на запуск круглосуточной фондовой биржи в два этапа, пишет Financial Times.

Стартап, поддерживаемый фондом Point72 Ventures американского миллиардера Стива Коэна, сначала запустит торги в обычные часы, а затем введет ночную сессию с воскресенья по четверг, как только будет создана более широкая рыночная инфраструктура.

В то время как торговля гособлигациями и основными мировыми валютами ведется практически непрерывно в будние дни, торговые часы на рынке акций ограничены, в том числе из-за правил, разработанных для защиты инвесторов, и времени, необходимого для исполнения сделок. Но в последние годы круглосуточная торговля получила импульс из-за роста числа розничных инвесторов, которые хотят торговать акциями вне рабочего времени, как они делают с криптовалютами, отмечается в статье.

Такие платформы, как Robinhood Markets, исполняют заказы клиентов на покупку-продажу акций вне торговых часов бирж в так называемых "темных пулах". В них участники торгуют между собой, а котировки бумаг не распространяются по всему рынку.

Регулируемая ночная биржа ознаменует собой большие изменения, поскольку она представляет собой "светлый" рынок, где сделки и котировки становятся официальными. Это поможет инвесторам получить лучшую цену, но может застать врасплох спящих.

"Трейдеры подвергаются наибольшему риску, когда рынок закрыт в их географическом местоположении, - сказал главный исполнительный директор и основатель 24X Дмитрий Галинов. - Мы постараемся облегчить эту проблему, обеспечив круглосуточную торговлю акциями США". Он назвал получение одобрения от SEC "потрясающим событием".

Это была вторая заявка 24X в SEC после того, как предыдущая попытка в 2023 году встретила возражения и вопросы. Первоначальный план предполагал торговлю и в выходные дни.

Теперь 24X должна работать с конкурирующими биржами, которые совместно управляют консолидированной "лентой" рыночных цен, над тем, как провести свое расширение, чтобы охватить торговлю с 20:00 по местному времени (4:00 по Москве) до 4:00, прежде чем она сможет запустить ночную сессию.

В конце октября Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) объявила о намерении продлить торговый день на электронной площадке Arca Equities до 22 часов с нынешних 16 часов. Сейчас торговля на этой площадке проходит с 4:00 по местному времени до 20:00. NYSE хочет расширить сессию, чтобы она начиналась в 1:30 и заканчивалась в 23:30.

Этот шаг подчеркнул растущую привлекательность ночной сессии. Однако многие институциональные инвесторы обеспокоены тем, что небольшие объемы ночных торгов могут позволить небольшим сделкам оказывать чрезмерное влияние на котировки акций.

Резкое "изменение цены из-за сделки на 5 тыс. или 20 тыс. акций за одну ночь, которое приводит к маржин-коллу по позиции на 2 млн акций – это не то, о чем институциональный инвестор, управляющий пенсионным фондом, хотел бы узнать с утра", отмечает генеральный директор группы по защите прав инвесторов Healthy Markets Association Тайлер Геллаш.