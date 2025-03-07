Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю снижением на заявлениях Трампа о санкциях

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ, демонстрировавший оптимистичный настрой в пятницу на ожиданиях снижения геополитических рисков, развернулся вечером вниз после заявлений президента США Дональда Трампа о возможных новых санкциях и пошлинах по отношению к России до перемирия или окончательного решения кризиса на Украине. Индекс МосБиржи упал ниже 3170 пунктов после роста днем в район 3250 пунктов; лидерами снижения выступили акции "Юнипро" (-8%), "Совкомфлота" (-7,7%), "Мосбиржи" (-3,1%) и "ММК" (-3,1%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3166,88 пункта (-1,3%), индекс РТС - 1119,23 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 8 марта, составил 89,1362 руб. (-43,62 копейки).

Из-за пятничного падения индексы РТС и МосБиржи завершили неделю снижением на 1,1-2%, курс доллара от ЦБ РФ вырос на 0,88 рубля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций и пошлин против России, чтобы добиться от нее урегулирования украинского кризиса. "Учитывая, что Россия в настоящее время буквально избивает Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю масштабные банковские и иные санкции и пошлины против России до тех пор, пока не будет перемирия, финального мирного урегулирования", - написал он в соцсети Truth Social.

"Обращаюсь к России и Украине: немедленно начинайте переговоры, иначе будет поздно. Спасибо", - добавил президент США.

Акции "Юнипро" продолжили падение из-за предстоящих высоких капзатрат компании, которые могут негативно отразиться на дивидендах. Так, в вышедшем накануне отчете за 2024 год по МСФО сообщается, что объем финансирования предстоящих обязательств ПАО по капитальным вложениям, связанным с модернизацией энергоблоков, капитальными инспекциями ПГУ иностранного производства и строительством парогазовых энергоблоков отечественного производства, на расширенный горизонт планирования до 2031 года оценивается в 327,1 млрд руб.

Акции "Совкомфлота" упали в пятницу после выхода годового отчета по МФСО, показавшего падение чистой прибыли до $424 млн. При этом консенсус-прогноз ожидал прибыль на уровне $568 млн.

Подешевели также акции "Сургутнефтегаза" (-2,7%), "Магнита" (-2,7%), "НЛМК" (-2,6%), "ВК" (-2,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,4%), "Норникеля" (-2,1%), "Северстали" (-2%), "Интер РАО" (-1,8%), "Газпрома" (-1,6%), "МТС" (-1,5%), ВТБ (-1,4%), АФК "Система" (-1,2%), "Аэрофлота" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "Роснефти" (-1%), "ФосАгро" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -1% "префы"), ПАО "Полюс" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,5%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%), бумаги ОК "Русал" (+0,5%).

Днем ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США без колебаний введут полный пакет санкций в отношении российской энергетики, если это поможет добиться прекращения огня на Украине, а также усилят санкции против Ирана. "Санкции против России будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта", - приводит слова Бессента агентство Bloomberg.

Администрация Трампа настаивает на том, чтобы Украина согласилась на прекращение огня с Россией, и по словам Бессента, дополнительные санкции против РФ могут помочь США получить больше рычагов влияния на переговорах.

Президент США Дональд Трамп примет решение о возобновлении помощи Украине, когда убедится в стремлении киевских властей к мирному урегулированию, а пока помощь - на паузе, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи держался в хорошем "плюсе" большую часть пятницы, но к концу дня опустился в красную зону. Настроения участников торгов остаются нестабильными, поскольку позитивные геополитические сигналы чередуются с негативными. Из позитива можно отметить отскок в ценах на нефть - Brent вернулась выше $70 за баррель.

На внешнем контуре наблюдается неоднозначная макростатистика. По итогам января-февраля экспорт из Китая увеличился на 2,3%, а импорт упал на 8,4%, показав минимальные темпы с лета 2023 года. Оценка роста ВВП еврозоны за IV квартал 2024 г. повышена до 1,2% г/г, предварительно ожидалось 0,9%. В США вышел отчет по рынку труда за февраль: число занятых вне сельскохозяйственного сектора выросло на 151 тыс., не дотянув до прогнозных 160 тыс., а уровень безработицы неожиданно увеличился до 4,1%, хотя аналитики ждали ее сохранения на уровне 4%.

В начале будущей недели будет опубликована статистика по объему промышленного производства Германии за январь. На российском рынке в понедельник совет директоров ПАО "Полюс" обсудит дивиденды за 2024 г., "Диасофт" проведет повторное ГОСА, где также будет рассмотрен дивидендный вопрос.

"Краткосрочно базовым драйвером для нашего рынка останется геополитика. Чувствительность инвесторов к новостному фону сохраняется высокой. Прогноз по индексу МосБиржи на 10 марта - 3150-3300 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на неделе в целом индексы Мосбиржи и РТС не получили значимых позитивных геополитических сигналов и затруднялись с развитием роста на фоне все более очевидного расхождения позиций Европы и США в украинском конфликте. В ЕС, в частности, одобрили расходы на перевооружение в размере 800 млрд евро, что предупреждает о рисках более продолжительного конфликта и может отсрочить снятие санкций с РФ, хотя в США ранее не исключали смягчения ограничений. В пятницу президент США Трамп заявил о возможных новых санкциях к России, если она немедленно не начнет переговоры с Украиной по мирному урегулированию конфликта.

Совет директоров "НОВАТЭКа" на следующей неделе готовится дать рекомендации по итоговым дивидендам за 2024 год. Цены на природный газ при этом находятся у многомесячных максимумов. В пятницу в СМИ поступили сообщения, что "РУСАЛ" пытается приобрети долю в индийском глиноземном заводе Pioneer. Кроме того, цены на алюминий возобновили рост к достигнутому в феврале максимуму с прошлого года $2728 за тонну. С 12 марта США готовятся ввести глобальные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий. Алюминий США в основном импортируют из Канады, ОАЭ и Мексики.

Бумаги "Юнипро" продолжили падение после публикации отчетности за 2024 год, в которой содержались прогнозы по значительному увеличению капзатрат на ближайшие годы. Инвесторы, очевидно, опасаются, что компания не вернется к выплате дивидендов даже при улучшении геополитической обстановки, отмечает аналитик.

"Совкомфлот" в пятницу сообщил о получении прибыли за 2024 санкционный год по МСФО в размере 37,28 млрд руб. против прибыли в 79,55 млрд руб. годом ранее. В компании при этом подчеркнули, что рекомендация по дивидендам будет дана в рамках дивидендной политики, он учтет принцип достаточности капитала для развития и контекст новых санкций.

Индексы Мосбиржи и РТС в конце недели ушли в "минус" в ожидании развития событий на геополитическом фронте и осознавая возможные сложности в скором разрешении украинского конфликта из-за позиции Европы, отметила Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, на мировых фондовых площадках в пятницу наблюдается преимущественно негативная динамика, что является отражением общей экономической неопределенности на фоне тарифной политики американской администрации.

По результатам января США зафиксировали рекордный торговый дефицит в размере $131,4 млрд, что выше пересмотренного в сторону понижения дефицита в размере $98,1 млрд в декабре 2024 года и прогноза в $127,4 млрд.

Европейские индексы в пятницу снижаются. Производственные заказы в Германии в январе упали на 7,0% по сравнению с предыдущим месяцем, отменив пересмотренный в сторону понижения рост на 5,9% в декабре и оказавшись намного хуже рыночных прогнозов падения на 2,8%. Это стало самым резким снижением с января 2024г.

На рынке акций РФ во время консолидации последних дней немного ниже годовых максимумов индекс МосБиржи сместился до нижней границы восходящего канала. Сопротивление для индекса МосБиржи остается в районе 3370 пунктов, локальный уровень поддержки находится около 3130 пунктов, а более сильный - в районе 2980 пунктов, считает Калачев.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,2%, австралийский ASX Australia - на 1,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), просели Европа (индексы CAC 40 и DAX потеряли 0,1-1,3%, FTSE подрос на 0,7%) и Штаты (индексы к 18:50 по Москве снизились на 0,1-0,3%).

Объем китайского экспорта в январе-феврале увеличился на 2,3% в годовом выражении (до $540 млрд), по данным Главного таможенного управления КНР. Импорт упал на 8,4% (до $369,4 млрд), что стало самым значительным снижением с июля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 5%, второго - на 1%, по данным Trading Economics.

Поддержку рынку оказывают, в том числе, ожидания принятия мер по стимулированию экономического роста по итогам третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая продлится до 11 марта.

Экономика еврозоны в IV квартале 2024 года увеличилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Ранее сообщалось о росте ВВП на 0,1%, и эксперты в среднем ожидали подтверждения предыдущей оценки, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке в пятницу цены выросли в рамках коррекции после отката до полугодовых минимумов на фоне тревог за мировую экономику и в ожидании увеличения предложения со стороны ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени в пятницу составила $70,39 за баррель (+1,4% и +0,2% в четверг), апрельская цена фьючерса на WTI - $67,16 за баррель (+1,2% и +0,1% накануне).

Инвесторы опасаются, что агрессивная внешнеторговая политика президента США Трампа может привести к глобальной торговой войне и негативно отразиться на мировом спросе на топливо. Накануне американский президент подписал указ, которым освободил мексиканские и канадские товары, подпадающие под действие соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), от 25-процентных пошлин до 2 апреля. Ранее он объявил об отсрочке введения тарифов на импорт автомобилей.

Ранее на этой неделе ОПЕК+ подтвердила свои планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что решение об увеличении добычи было принято ввиду начала сезонного роста спроса на нефть, напомнив, что у ОПЕК+ есть возможность как сокращать, так и увеличивать добычу. "В данном случае есть целесообразность (повышенный спрос) частично восстанавливать. Но (...) мы будем мониторить, если будет на рынке дисбаланс, мы всегда можем отыграть в другую сторону", - сказал он.

Некоторую поддержку котировкам оказали заявления министра финансов США Скотта Бессента о готовности Штатов к ужесточению санкций в отношении российской энергетики и нефтяного экспорта Ирана. Санкции против РФ "будут применяться эксплицитно и настойчиво для немедленного достижения максимального эффекта", сказал он, выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка в четверг, имея в виду цели США по урегулированию российско-украинского конфликта.

Бессент также заявил, что США намерены "закрыть" нефтяной сектор Ирана, добавив, что "разорение" этой страны ознаменует "начало обновленной санкционной политики".

Американский министр энергетики Крис Райт сообщил, что планирует запросить до $20 млрд в целях наполнения истощенного стратегического нефтяного резерва страны до максимального уровня. Инициатива, на реализацию которой может уйти несколько лет, позволит восстановить запасы "почти полностью", сказал Райт в интервью после осмотра завода по производству СПГ в штате Луизиана.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже в пятницу снизились акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-6,8%), ПАО "Яковлев" (-6,7%), ПАО "Павловский автобус" (-6,6%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-6,5%), бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (-4,9%), ПАО "Генетико" (-4,4%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-4%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (-3,9%), "ЭсЭфАй" (-3,9%).

Выросли бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (+3,6%), ПАО "НоваБев Групп" (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 154,23 млрд рублей (из них 28,69 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 17,87 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 11,62 млрд рублей на акции ВТБ).