Скорректированная EBITDA "Русала" в 2024 году выросла ниже прогноза

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA "Русала" в 2024 году выросла на 90% к данным годичной давности, до $1,494 млрд, сообщила компания.

Во втором полугодии показатель вырос на 43% до $708 млн. Рентабельность скорректированной EBITDA выросла до 12,4% с 6,4% годом ранее.

Выручка за год по МСФО выросла на 1%, до $12,08 млрд. Во втором полугодии выручка увеличилась на 1,9%, до $6,39 млрд.

EBITDA и выручка оказались ниже консенсуса "Интерфакса", составленного на базе прогнозов аналитиков 6 инвестбанков. Консенсус-прогноз по выручке за 2024 год составлял $12,17 млрд, по EBITDA - $1,52 млрд.

Чистая прибыль "Русала" в 2024 году составила $803 млн по сравнению с $282 млн годом ранее, нормализованная прибыль, учитывающая стоимость доли в "Норникеле", выросла на 89%, до $1,33 млрд.

При этом чистый денежный поток от операционной деятельности упал на 73%, до $483 млн с $1,76 млрд годом ранее, в связи с накоплением оборотного капитала и резервов. Общий оборотный капитал за год вырос на 25%, до $4,59 млрд.

Capex "Русала" вырос в 2024 году на 29%, до $1,37 млрд.

Чистый долг "Русала" увеличился за год на 11%, достигнув $6,41 млрд.

Производство алюминия в 2024 году выросло на 3,7%, до 3,992 млн тонн, сообщил "Русал". Выпуск глинозема вырос на 25%, до 6,43 млн тонн, что объясняется вкладом 30% в показателях китайского Hebei Wenfeng New Material Co. Выпуск бокситов на фоне расширения мощностей CBK (Kindia) и Dian-Dian вырос на 19%, до 15,9 млн тонн.

Продажи алюминия и сплавов упали на 7,1%, составив 3,86 млн тонн. Реализация продукции с добавленной стоимостью сократилась на 8,1%, до 1,42 млн тонн, а ее доля в продажах упала до 37% с 38% годом ранее. Средняя цена реализации подросла за год на 3,3% при росте средней цены на LME на 7,4% и падении премии на 15,6%, до $157 за тонну.

Руководство "Русала" оценивает последствия санкций ЕС, включенных в состав 16-го пакета, как несущественные, говорится в отчете. Этот пакет содержит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России. Квота разрешает ввоз 275 тыс. тонн до 25 февраля 2026 года и 60 тысяч тонн за оставшееся время до конца 2026 года.

Оценка рынка

БКС оценивает результаты "Русала" как ожидаемо слабые. Рост EBITDA во многом вызван ростом запасов готовой продукции, и, следствие, снижением себестоимости. Без этого разового фактора показатель был бы ниже г/г, так как выросли издержки за сырье, отмечает Ахмед Алиев из БКС.

Из-за роста кредиторской задолженности и снижения дебиторской операционный денежный поток был положительным и составил $886 млн (против убытка в $403 млн в I полугодии). Тем не менее рост капзатрат и процентных расходов привел к негативному свободному денежному потоку в размере минус $237 млн, считает БКС. На этом фоне компания наращивала долг, хотя коэффициент чистый долг/EBITDA существенно снизился за счет более высокой EBITDA.

В 2025 году ситуация для "Русала" улучшается, так как после взрывного роста цен на глинозем в конце прошлого года цены они стремительно упали (на 40% с пиков II полугодия 2024 года) до нормальных значений. В то же время алюминий даже подорожал на 4%, что заметно улучшило финансовой положение "Русала" сейчас, считает БКС.

"Учитывая спотовые цены на алюминий около $2703/т и на глинозем - на уровне $438/т, а также отмену в этому году экспортных пошлин, мы ожидаем, что компания увеличит прибыль в текущем году", - согласен Дмитрий Смолин из "Синары".

FCF "Русала" во втором полугодии остался отрицательным из-за значительных капзатрат в размере $850 млн (рост на 65% к первой половине года), говорится в обзоре "Синары". В то же время чистый долг за полугодие увеличился всего на 1%, до $6,4 млрд благодаря частичному высвобождению оборотного капитала в размере $219 млн.

Несмотря на относительно высокую долговую нагрузку, процентные расходы "Русала" остаются под контролем, так как выплаченные проценты показали очень скромный рост - на 17% г/г, до $494 млн в 2024 году.