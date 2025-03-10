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Швейцарская финкомпания купит 70% в датском Saxo Bank за 1,12 млрд евро

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Швейцарская финкомпания J. Safra Sarasin покупает порядка 70% датского Saxo Bank за 1,12 млрд евро.

Как говорится в пресс-релизе Saxo Bank, J. Safra Sarasin приобретает доли Geely Financials Denmark A/S, подразделения китайской Zhejiang Geely Holding Group Co., а также финской финкомпании Mandatum Group.

Доля Geely в Saxo Bank составляла 49,9%, Mandatum - 19,8%.

Saxo Bank продолжит работать в качестве независимой организации, а ее основатель Ким Фурнэ сохранит за собой примерно 28%-ную долю в нем и пост CEO, говорится в сообщении фининститута.

J. Safra Sarasin отмечает, что сделка создает для нее новые возможности в плане роста и увеличивает ее конкурентные преимущества.

Швейцарская финкомпания планирует интегрировать технологическую платформу Saxo Bank, а также расширить партнерские отношения в сфере финансовых технологий с банками, корпорациями, семейными офисами, управляющими компаниями, говорится в ее пресс-релизе.

J. Safra Sarasin управляет клиентскими активами на сумму $247 млрд, Saxo Bank - на $118 млрд.

Saxo Bank Geely J. Safra Sarasin Ким Фурнэ Швейцария Дания Mandatum Group
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