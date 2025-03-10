Крупнейшие экспортеры РФ в феврале нарастили продажу валюты до $12,4 млрд

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшие экспортеры в феврале увеличили продажу валюты на 25% - до $12,4 млрд с $9,9 млрд в январе, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ РФ.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к экспортной выручке крупнейших экспортеров в декабре 2024 года (этот показатель Банк России приводит с лагом) составило 102%, увеличившись на 26 процентных пунктов (п.п.) относительно ноября 2024 года.

Население РФ в феврале после 5 месяцев нетто-продажи валюты перешло к ее небольшим нетто-покупкам. Суммарно за месяц граждане приобрели валюту на 6,5 млрд рублей (в январе продали на 32,9 млрд рублей). В первой декаде февраля население продало валюту на 12,5 млрд рублей, в оставшуюся часть месяца - приобрело на 19,0 млрд рублей. "Переход к нетто-покупкам иностранной валюты происходил на фоне резкого укрепления рубля. На валютном рынке население, как правило, покупает иностранную валюту в периоды укрепления рубля", - отмечает ЦБ.

Курс рубля в феврале активно укреплялся в течение всего месяца на фоне ожидания снижения геополитической напряженности, а также вероятного снижения объема импорта.

Укрепление рубля привело к сужению спредов на покупку/продажу наличной иностранной валюты. В среднем по операциям с долларом США они снизились с 3,83 рубля в январе до 3,41 рубля в феврале; с евро - с 3,19 до 3,09 рубля. ЦБ отмечает, что на фоне волатильности рубля спреды по-прежнему выше средних показателей 2024 года (2,63 рубля по доллару США и 2,60 рубля по евро).