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Oracle нарастила квартальную выручку хуже прогноза

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения, увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2025 финансового года на 22%, выручку - на 6%.

За квартал, который завершился 28 февраля, чистая прибыль компании составила $2,94 млрд против $2,4 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $1,02 с $0,85.

Скорректированная прибыль увеличилась до $1,47 на акцию с $1,41 на акцию годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $1,49 на акцию.

Квартальная выручка Oracle повысилась до $14,13 млрд с $13,28 млрд в третьем квартале прошлого финансового года при среднем прогнозе экспертов в $14,38 млрд.

Выручка в сегменте облачной инфраструктуры (IaaS) взлетела на 49%, до $2,7 млрд, в целом от облачных сервисов (IaaS и SaaS) - увеличилась на 23%, до $6,2 млрд.

Oracle также сообщила о подписании договоров в сфере облачных вычислений с рядом крупных технологических компаний, включая OpenAI, Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Nvidia Corp. и на этом фоне ожидает увеличения выручки на 15% в следующем финансовом году.

Совет директоров Oracle объявил квартальные дивиденды в размере $0,5 на акцию. Таким образом, выплаты повышены на 25%.

Nvidia Oracle Meta OpenAI США
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