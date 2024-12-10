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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 09:46

Oracle увеличила чистую прибыль во II финквартале на 26%

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Американская Oracle Corp., один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения, увеличила чистую прибыль во втором квартале 2025 финансового года на 26%, выручку - на 9%.

Квартальная прибыль без учета разовых факторов, а также показатель выручки оказались слабее прогнозов рынка. Акции Oracle подешевели на 7,8% на дополнительных торгах в понедельник.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам финквартала, завершившегося 30 ноября, составила $3,15 млрд по сравнению с $2,5 млрд за сопоставимый период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию повысилась до $1,1 с $0,89.

Скорректированная прибыль увеличилась до $1,47 на акцию с $1,34 на акцию годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $1,48 на акцию.

Квартальная выручка Oracle повысилась до $14,06 млрд с $12,94 млрд во втором квартале прошлого фингода при среднем прогнозе экспертов в $14,12 млрд.

Главный исполнительный директор компании Сафра Кац отметила, что спрос на ИИ-разработки способствовал росту доходов Oracle в минувшем квартале. Выручка в сегменте облачной инфраструктуры (IaaS) взлетела на 52%, до $2,4 млрд, в целом от облачных сервисов (IaaS и SaaS) - увеличилась на 24%, до $5,9 млрд.

В Oracle ожидают, что выручка от облачных сервисов превысит $25 млрд в текущем фингоду, поскольку компании все активнее используют ее ПО и сервисы для обучения генеративных ИИ-моделей, отметила Кац.

Совет директоров Oracle одобрил выплату дивидендов в размере $0,4 на акцию по итогам второго финквартала.

Стоимость бумаг компании выросла на 80,6% с начала текущего года.

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