EBITDA российских активов Evraz упала в 2024 году на 34%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - EBITDA российских активов группы Evraz сократилась в 2024 году на 34%, до $1,412 млрд по сравнению с $2,129 млрд годом ранее. Снижение показателя было обусловлено падением объемов продаж (немаржинальный экспорт), говорится в презентации компании к облигациям.

Ключевые российские компании Evraz - "Евраз НТМК", "Евраз КГОК", "Евраз ЗСМК", "Евраз Ванадий Тула".

Выручка за 2024 год сократилась на 7%, до $7,190 млрд. Снижение показателя было связано с падением продаж стальных полуфабрикатов, а также уменьшением цен на сталь.

Чистый долг составил $1,686 млрд (-4% г/г). Показатель чистый долг/EBITDA на конец 2024 года находился на отметке 1,19х против 0,82х на 31 декабря 2023 года.

Общий долг составил $2,18 млрд (-10% г/г). Согласно структуре долга на конец 2024 года, на банковские кредиты приходилось 82%, облигации - 18%, в рублях было номинировано 62%, китайских юанях - 25%, долларах США - 13%. В этом году у Evraz к погашению $881 млн (банковские кредиты), 2026 году - $1,053 млрд ($393 млн - облигации, $660 млн - кредиты).

Capex в 2024 году повысился на 16%, составив $736 млн. На проекты развития было направлено 65% от общего объема капзатрат, техобслуживание и ремонт - остальные 35%.

Согласно презентации, загрузка мощностей по производству железнодорожных изделий (ЗСМК и НТМК) находилась в прошлом году вблизи максимальных значений. В 2024 году на Россию и страны СНГ пришлось около 99% продаж ж/д изделий в натуральном выражении - 1,352 млн тонн против 1,349 млн тонн в 2023 году.

Продажи строительной продукции на рынки России и стран СНГ составили в 2024 году 4,103 млн тонн по сравнению с 3,989 млн тонн в 2023 году. Продажи полуфабрикатов на эти рынки увеличились более чем вдвое за счет диверсификации структуры поставок и составили 649 тысяч тонн (321 тысяча тонн в 2023 году).

Evraz - один из крупнейших российских вертикально интегрированных холдингов. Крупнейшим акционером является Роман Абрамович (28,6%). Группа не публикует консолидированные финансовые результаты с 2022 года в связи с отсутствием аудитора из-за введенных в отношении компании и ее акционеров санкционных ограничений.