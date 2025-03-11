Поиск

EBITDA российских активов Evraz упала в 2024 году на 34%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - EBITDA российских активов группы Evraz сократилась в 2024 году на 34%, до $1,412 млрд по сравнению с $2,129 млрд годом ранее. Снижение показателя было обусловлено падением объемов продаж (немаржинальный экспорт), говорится в презентации компании к облигациям.

Ключевые российские компании Evraz - "Евраз НТМК", "Евраз КГОК", "Евраз ЗСМК", "Евраз Ванадий Тула".

Выручка за 2024 год сократилась на 7%, до $7,190 млрд. Снижение показателя было связано с падением продаж стальных полуфабрикатов, а также уменьшением цен на сталь.

Чистый долг составил $1,686 млрд (-4% г/г). Показатель чистый долг/EBITDA на конец 2024 года находился на отметке 1,19х против 0,82х на 31 декабря 2023 года.

Общий долг составил $2,18 млрд (-10% г/г). Согласно структуре долга на конец 2024 года, на банковские кредиты приходилось 82%, облигации - 18%, в рублях было номинировано 62%, китайских юанях - 25%, долларах США - 13%. В этом году у Evraz к погашению $881 млн (банковские кредиты), 2026 году - $1,053 млрд ($393 млн - облигации, $660 млн - кредиты).

Capex в 2024 году повысился на 16%, составив $736 млн. На проекты развития было направлено 65% от общего объема капзатрат, техобслуживание и ремонт - остальные 35%.

Согласно презентации, загрузка мощностей по производству железнодорожных изделий (ЗСМК и НТМК) находилась в прошлом году вблизи максимальных значений. В 2024 году на Россию и страны СНГ пришлось около 99% продаж ж/д изделий в натуральном выражении - 1,352 млн тонн против 1,349 млн тонн в 2023 году.

Продажи строительной продукции на рынки России и стран СНГ составили в 2024 году 4,103 млн тонн по сравнению с 3,989 млн тонн в 2023 году. Продажи полуфабрикатов на эти рынки увеличились более чем вдвое за счет диверсификации структуры поставок и составили 649 тысяч тонн (321 тысяча тонн в 2023 году).

Evraz - один из крупнейших российских вертикально интегрированных холдингов. Крупнейшим акционером является Роман Абрамович (28,6%). Группа не публикует консолидированные финансовые результаты с 2022 года в связи с отсутствием аудитора из-за введенных в отношении компании и ее акционеров санкционных ограничений.

Evraz Роман Абрамович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 267 млрд руб.

Сбербанк в январе-феврале увеличил чистую прибыль по РСБУ до 267 млрд руб.

Минпромторг объявил конкурс на доработку самолета "Байкал" за 10,4 млрд рублей

Минпромторг объявил конкурс на доработку самолета "Байкал" за 10,4 млрд рублей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5994 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне49 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2198 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });