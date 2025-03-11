РФ в январе увеличила производство мороженого на 8,7% до 28 тыс. т

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Производство мороженого в январе в РФ составило 28 тыс. тонн, что на 8,7% больше, чем в январе прошлого года, сообщает Минсельхоз.

Ведомство отмечает, что вырос выпуск и другой молочной продукции. Так, производство питьевого молока составило 527 тыс. тонн (+4,8%), кисломолочных продуктов - 229 тыс. тонн (+3,9%), сыров - 68,1 тыс. тонн (+0,9%), йогуртов - 67 тыс. тонн (+8,6%), творога - 40 тыс. тонн (+3,9%), сливок - 29 тыс. тонн (+3,3%).

Согласно сообщению, положительной динамике способствует рост сырьевой базы. "В 2024 году в хозяйствах всех категорий было произведено 34,07 млн тонн сырого молока, что на 0,8% больше, чем в предыдущем году. В январе тенденция сохранилась – прирост товарного молока составил 4%", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как объясняет гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов, мнение которого приводится в сообщении, наблюдается изменение структуры внутреннего спроса и, как следствие, корректируется объем выпуска молочной продукции по категориям. "Так, растет спрос на товары цельномолочной группы – питьевое молоко, йогурты, сметану, творог, что стимулирует предприятия наращивать их производство. В свою очередь, стабилизация спроса на сыры и сливочное масло обуславливает более умеренную динамику в этих категориях. Достаточно мягкие погодные условия поддерживают спрос на мороженое", - говорится в сообщении.

Как сообщал Росстат, производство сливочного масла в январе снизилось на 1% до 26,1 тыс. тонн.

Минсельхоз отмечает, что молочная отрасль является одной из наиболее поддерживаемых в АПК. В 2024 году на ее стимулирование был направлен почти 81 млрд рублей против 62 млрд рублей в 2023 году.