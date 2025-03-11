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Набсовет ВТБ утвердил Ольгу Скоробогатову на должность первого зампреда банка

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВТБ на заседании 10 марта утвердил Ольгу Скоробогатову на должность первого заместителя президента - председателя правления банка, говорится в материалах кредитной организации.

Скоробогатова избрана на должность первого зампреда на срок до 9 июня 2027 года включительно. Ее кандидатуру должен согласовать Банк России. Она будет отвечать за вопросы стратегического развития и стратегических партнерств ВТБ, а также выстраивание и развитие системы международных расчетов, говорится в сообщении ВТБ.

"Принятая в прошлом году стратегия ВТБ на 2024-2026 годы закрепила приоритеты нашего развития и усиление позиций ВТБ. Наша философия - укреплять внешние связи и укрепляться самим, получая мультипликативный эффект и для государства, и для клиентов, и для партнеров. Привлечение Ольги Николаевны неслучайно. Не сомневаюсь, что ее видение будущего банковского сектора, способность создавать элементы этого будущего и опыт по внедрению инновационных решений придадут импульс ВТБ в достижении наших стратегических целей", - прокомментировал назначение глава ВТБ Андрей Костин.

О том, что бывший первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова может войти в правление ВТБ и в новой должности будет курировать международные платежи и все, что с этим связано, а также финтех-направление, сообщало в конце января со ссылкой на три источника издание Frank Media.

Скоробогатова покинула ЦБ в декабре 2024 года в связи с решением продолжить работу за его пределами. Она работала в Банке России с 2014 года, первым зампредом была назначена в сентябре 2017 года. В ЦБ она курировала работу четырех департаментов: национальной платежной системы, финансовых и информационных технологий, а также операционный департамент.

Под руководством Скоробогатовой развивалась Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), а также была создана Система быстрых платежей (СБП). Кроме того, она курировала создание цифрового рубля - третьей формы российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной).

Набсовет ВТБ также рассмотрел итоги цифровой трансформации. Всего на отечественные разработки было переведено более 850 тыс. компонентов ИТ-ландшафта ВТБ, относящихся к 760 информационным системам банка. Это 91% целевых информационных систем.

"Таким образом, банк выполнил все запланированные на 2024 год цели по задачам импортозамещения. Оставшиеся системы и решения планируется завершить уже в этом году. Банк активно тестирует различные российские ИТ-решения, чтобы сформировать отказоустойчивую, технологически независимую от зарубежных решений ИТ-инфраструктуру", - говорится в сообщении ВТБ.

ВТБ Банк России Ольга Скоробогатова ЦБ РФ
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