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Скоробогатова помимо стратегии будет курировать в ВТБ розничный блок

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Первый зампред ВТБ Ольга Скоробогатова помимо стратегического развития и вопросов развития системы международных расчетов будет курировать розничный бизнес группы, возглавляемый зампредом Георгием Горшковым, сообщил ВТБ.

"Одна из наиболее амбициозных задач ВТБ на горизонте 2026 года - рывок в розничном сегменте. Мы уже много сделали и показали значительные результаты. Опыт и визионерское видение Ольги Скоробогатовой, я уверен, позволят команде розничного блока добиться синергетических эффектов в разработке прорывных решений для розничного клиента ВТБ", - прокомментировал через пресс-службу глава ВТБ Андрей Костин.

Скоробогатова была избрана на должность первого зампреда ВТБ в марте 2025 года, а до этого десять лет работала в Банке России. Изначально ВТБ сообщал, что она будет отвечать за вопросы стратегического развития и стратегических партнерств ВТБ, а также выстраивание и развитие системы международных расчетов. Розница не называлась в числе направлений, которые будет курировать новый топ-менеджер.

ВТБ в рамках действующей стратегии планирует удвоить доступность своих финансовых продуктов и услуг для населения и к 2026 году довести их потенциальный охват до 100 млн человек. Число отделений ВТБ вырастет на 40% (до 1,8 тыс. точек), а курьерской доставкой смогут воспользоваться жители 23 тысяч населенных пунктов.

Скоробогатова покинула ЦБ в декабре 2024 года в связи с решением продолжить работу за его пределами. Она работала в Банке России с 2014 года, первым зампредом была назначена в сентябре 2017 года. В ЦБ она курировала работу четырех департаментов: национальной платежной системы, финансовых и информационных технологий, а также операционный департамент.

Под руководством Скоробогатовой развивалась Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир"), а также была создана Система быстрых платежей (СБП). Кроме того, она курировала создание цифрового рубля - третьей формы российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной).

Андрей Костин Банк России ВТБ НСПК Ольга Скоробогатова СБП Георгий Горшков
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