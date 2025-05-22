Акции "Манчестер Юнайтед" дешевеют после поражения в финале Лиги Европы

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Котировки английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" падают после поражения команды в финале Лиги Европы, лишившего ее еврокубков на следующий сезон.

На предварительной сессии котировки акций Manchester United Plc (юрлицо клуба, торгующееся в Нью-Йорке) опускаются на 7,2%. С начала года капитализация сократилась на 16%.

Финал Лиги Европы состоялся 21 мая, команда из Манчестера уступила в нем лондонскому "Тоттенхэму" со счетом 0:1. Победа в матче давала бы МЮ прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, что, в свою очередь, означало бы существенные призовые, а также дополнительные доходы от матчей на домашней арене.

"Манчестер Юнайтед" проводит худший сезон за последние полвека - в Английской премьер-лиге клуб занимает 16-е место.