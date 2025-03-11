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Минфин РФ 12 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26247 и 26245

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 12 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26247 и ОФЗ-ПД серии 26245 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26247 с погашением 11 мая 2039 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 28 мая 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12,25% годовых (1-й купон - 65,78 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 61,08 рубля на облигацию).

Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 147 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 9 апреля 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 48,33 рубля на облигацию и 2-23-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).

Минфин РФ ОФЗ
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