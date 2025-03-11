ЦБ отметил, что полученный в конце года импульс роста экономики РФ сохранился в январе

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Импульс роста экономики РФ, который она получила в конце 2024 года, сохранился в январе, в дальнейшем ожидается плавное ее замедление, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Импульс роста, который российская экономика получила в конце 2024 г., сохранился и в январе. Об этом можно судить по статистическим данным, оперативным индикаторам и опросам, хотя зачастую они показывают неоднозначную и неоднородную картину", - отмечается в докладе.

"В дальнейшем можно ожидать плавного циклического замедления роста российской экономики за счет снижения вклада кредита и бюджета в рост агрегированного спроса", - считают аналитики ЦБ.

В докладе отмечается, что "резкий скачок роста заработных плат в экономике в декабре из-за выплаты премий, прежде всего в добыче и финансовом секторе, подстегнул потребительский спрос и сбережения".

"Укрепление рубля под влиянием благоприятных сезонных факторов и возросших ожиданий геополитической разрядки дополнительно улучшило потребительские настроения", - говорится в обзоре.

Одновременно аналитики ЦБ отмечают, что "влияние возврата к параметрам бюджетного правила в 2025 г. в полной мере проявится в последующие месяцы по мере возвращения скорости расходования средств к сезонной норме".

"При этом нужно аккуратно интерпретировать выходящие статистические данные - из-за дополнительного календарного дня в феврале високосного 2024 г. годовые приросты за февраль 2025 г. по широкому кругу объемных показателей выпуска и спроса будут существенно занижены (обратный эффект високосного года)", - предупреждают в ЦБ.