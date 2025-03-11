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Дергунова покинула правление ВТБ, но осталась в банке советником Костина

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Ольга Дергунова покинула пост зампреда правления ВТБ и перешла на должность советника главы банка Андрея Костина, рассказал "Интерфаксу" источник в ВТБ и подтвердили в пресс-службе банка.

Она продолжит руководить департаментом внешних образовательных проектов и инициатив, уточнили в пресс-службе.

Дергунова родилась в 1965 году в Москве. В 1987 году окончила факультет кибернетики МИНХ им. Плеханова, с 1990 года директор по продажам и маркетингу совместных предприятий "Параграф" и "Микроинформ", занимавшихся распространением программного обеспечения. В 1994 году стала менеджером по работе с корпоративными клиентами представительства Microsoft в Москве, а в 1995 году возглавила представительство. С 2004 по июнь 2007 года – президент Microsoft в России и СНГ. В 2007-2012 годах она входила в правление ВТБ.

С 2012 год по 2016 год Дергунова возглавляла Росимущество, затем вернулась в ВТБ, где в течение 9 лет работала в должности зампреда правления.


ВТБ Ольга Дергунова
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