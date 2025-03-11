Темпы роста розничных кредитов в РФ в феврале продолжили снижаться год к году

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Годовой прирост розничного портфеля кредитов в феврале продолжил снижаться, темпы роста корпоративного портфеля в годовом выражении существенно не изменились, говорится в комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям.

"По оперативным данным, в феврале годовой прирост требований банковской системы к организациям существенно не изменился", - отмечает ЦБ в комментарии.

В январе годовой темп прироста требований банковской системы к организациям снизился до 17,9% с 19,0% на конец декабря 2024 года.

По оценкам ЦБ, в феврале рост выдачи ипотеки возобновился, а годовой прирост требований банковской системы к населению продолжил свое снижение (на 1 февраля он составлял 8,6% против 9,7% в декабре).