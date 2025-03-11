Рынок акций РФ во вторник консолидировался на рубеже 3200п по индексу МосБиржи

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидационных настроениях при смешанной динамике цен blue chips в ожидании новостей с американо-украинских переговоров по вопросу мирного урегулирования конфликта вокруг Украины; утренние продажи были остановлены отскоком нефти вверх (фьючерс на Brent отыграл рубеж $70 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля закрепился на рубеже 3200 пунктов после утреннего снижения ниже 3180 пунктов; лидерами роста выступили бумаги "Мосбиржи" (+2%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3200,95 пункта (+0,14 пункта), индекс РТС - 1164,84 пункта (+2,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже изменились в пределах 3,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 марта, составил 86,5669 руб. (-1,82 рубля).

Также подорожали акции ПАО "Полюс" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,4% "префы"), "Т-Технологии" (+0,5%), "Магнита" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Сбербанк в январе-феврале 2025 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 13,5% - до 267,3 млрд рублей по сравнению с 235,5 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в феврале текущего года составила 134,4 млрд рублей, увеличившись на 11,6% по сравнению с результатом февраля 2024 года (120,4 млрд рублей).

Подешевели акции ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,7%), "АЛРОСА" (-3%), "РусГидро" (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -1% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,9%), "Норникеля" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "ВК" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "НЛМК" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "ММК" (-0,1%).

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" (+0,1%) в феврале 2025 года впервые за долгое время продемонстрировал отрицательную динамику год к году: снижение составило 2,3%, перевезено 3,6 млн человек, сообщила компания.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что работа над соглашением с Украиной по полезным ископаемым продолжается, но не является главной темой предстоящих переговоров в Саудовской Аравии. По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп, безусловно, хочет, чтобы сделка с Украиной была заключена, но "это необязательно должно произойти завтра".

Президент США Трамп надеется, что украинский кризис будет разрешен дипломатическими мерами и новые антироссийские санкции не потребуются, сообщил Рубио. По словам госсекретаря, в Вашингтоне надеются на понимание в Киеве и Москве, что конфликт "может завершиться лишь дипломатическими мерами".

Рубио прибыл в Саудовскую Аравию на запланированную на вторник встречу американских и украинских чиновников.

В понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в окружении Трампа обсуждают, как Вашингтон в рамках украинского урегулирования может ослабить санкции в отношении России.

Также Рубио сообщил, что хотя планов проведения встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина еще нет, стороны изъявили желание встретиться, и нет оснований для того, почему это не может произойти.

В Кремле ожидают, что США проинформируют Россию об итогах американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Темпы роста цен в России в январе-феврале, хотя и оставались высокими, но несколько замедлились по сравнению со значениями ноября и декабря, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследования и прогнозирования ЦБ РФ. "Устойчивость процесса дальнейшего замедления (темпов роста цен - ИФ) пока остается под вопросом", - отмечают аналитики ЦБ.

Комментарии аналитиков

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций с утра умеренно просел из-за локальной фиксации прибыли игроками, однако днем вернулся к привычным 3200 пунктам по индексу МосБиржи. "Установившееся относительное спокойствие связано с неопределенностью геополитических решений и продолжающимися переговорами, что вполне может оказаться "затишьем перед бурей", которая будет дуть в любую сторону", - считает эксперт.

Цены на нефть марки Brent во вторник подросли и пытаются закрепиться на рубеже $70 за баррель. Накануне вышли данные Банка России, согласно которым объем продаж валюты экспортерами за февраль вырос на четверть. Однако основным фактором укрепления рубля, скорее всего, является продолжающееся ослабление самого доллара США к большинству основных валют на рисках замедления экономики. Прогноз по индексу МосБиржи на 12 марта - 3100-3250 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ во вторник торговался без ярко-выраженной динамики на фоне продолжения укрепления рубля и отсутствия новостей в геополитике. Стоит выделить словесные интервенции представителей Банка России, которые в очередной раз указали на необходимость сохранения жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени. На неделе может появится информации о реальных шагах в отношении сделки с США по редкоземельным металлам, что может дать определенный импульс российскому рынку.

Ключевым событием дня стала публикация результатов Сбера по РСБУ за февраль 2025 года. Результаты по выручке за февраль раскрыл "Хэндерсон" (-1,4%): выручка в феврале выросла на 10,4% г/г, а выручка от онлайн-продаж - на 32,6%.

Подросли акции "Яндекса" (+0,8%) в преддверии заседания совета директоров и принятия решения о распределении финальных дивидендов за 2024 год в размере 80 рублей на акцию. В то же время просел "НОВАТЭК" - совет директоров во вторник примет решение о выплате дивидендов за 2024 год (финальная сумма оценивается в 46,6 рубля на акцию), отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ закрепился на рубеже 3200 пунктов по индексу МосБиржи в ожидании геополитических новостей со встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии.

На западных фондовых площадках во вторник сохранялись продажи, которые были спровоцированы очередным витком торговой напряженности между США и Канадой. Уже в среду США готовятся ввести мировые пошлины на импорт стали и алюминия, которые коснутся прежде всего основных торговых партнеров страны. В среду в США также будут опубликованы данные по потребительской инфляции за февраль, которые могут принести обнадеживающие сигналы о замедлении роста цен, позволяя ФРС возобновить снижение процентных ставок.

В России в среду тоже выйдут данные Росстата по потребительской инфляции за прошлый месяц, при этом в Центробанке отметили признаки формирования тренда на замедление роста цен. Перспектива снижения процентных ставок может стать дополнительным поводом для покупок российских акций, но ключевым сейчас все же остается геополитический фон, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман, во вторник на мировых фондовых площадках наблюдается разнонаправленная динамика индексов, рынки пытаются приостановить начавшееся падение. После недавних комментариев из Белого дома инвесторы стали больше опасаться относительно влияния торговых войн на экономику США. В частности, президент США Трамп не стал исключать возможность возникновения рецессии в Штатах, заявив, что экономика страны какое-то время будет находиться в переходном периоде. При этом введение пошлин для ключевых торговых партнеров может вызвать рост ценового давления, что ограничит возможности ФРС по смягчению ДКП даже в случае проблем в экономике, полагает аналитик.

Рынок акций РФ во вторник показал в целом нейтральную динамику, выступая "тихой гаванью" на фоне крайне высокой волатильности на западных площадках. Инвесторы продолжают ожидать положительных геополитических новостей. В частности, со встречи во вторник представителей Украины и США в Саудовской Аравии. И нельзя исключать на этих переговорах прогресса в урегулировании конфликта. В то же время секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не нужно спешить надевать розовые очки по поводу возможного отказа США от поддержки Украины, отмечает аналитик "Финама".

С технической точки зрения индекс МосБиржи продолжает удерживаться выше линии краткосрочного восходящего тренда. Ключевым сопротивлением является предыдущий локальный максимум у отметки 3350 пунктов. При этом поддержкой выступает отметка 3150 пунктов, полагает Кауфман.

Азиатские рынки акций

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite вышел в "плюс" на 0,4%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,01%), просела Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE снизились на 0,9-1,1%), нет единого вектора в США (S&P500 и Dow к 18:50 по Москве просели на 0,3-0,7%, Nasdaq подрос на 0,3%).

ВВП Японии в IV квартале 2024 года увеличился на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в опубликованном во вторник окончательном отчете правительства. Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 0,7%. Аналитики не прогнозировали пересмотра, по данным Trading Economics.

Несмотря на пересмотр с понижением, темпы роста экономики Японии в четвертом квартале были выше, чем в третьем, когда они составили 0,4%. Повышение ВВП отмечено третий квартал подряд.

Цены на нефть

На нефтяном рынке во вторник цены отскочили вверх после отката накануне на фоне общего ухода инвесторов от рисков из-за опасений, что торговые пошлины США приведут к замедлению мировой экономики.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $70,09 за баррель (+1,2% и -1,5% накануне), апрельская цена WTI - $66,78 за баррель (+1,2% и -1,5% в понедельник).

Некоторую поддержку котировкам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров. Индекс DXY держится около минимума за четыре месяца.

Цены на нефть упали почти на 20% с максимумов, зафиксированных в середине января, на фоне хаотичных шагов Трампа в торговой сфере.

Ранее во вторник Трамп сообщил, что поручил министерству торговли увеличить еще на 25% пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий после введения канадской провинцией Онтарио пошлин на электричество. Меры вступят в силу утром 12 марта.

В понедельник канадский штат Онтарио объявил о введении 25-процентных пошлин на электричество, поставляемое им в США.

Инвесторы опасаются, что война пошлин негативно отразится на экономическом росте и, как следствие, спросе на нефть.

В интервью телеканалу Fox в минувшее воскресенье Трамп отказался исключить возможность рецессии в США, но отметил, что страну ожидает "переходный период".

Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти, - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи.

На этой неделе инвесторы будут ждать выхода ключевого отчета о потребительских ценах в США, а также отчетов по нефтяному рынку от ОПЕК и Международного энергетического агентства.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже во вторник выросли акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (+17,2%), ПАО "Павловский автобус" (+9,8%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (+9,4%), ПАО "ГАЗ" (+5,4% и +6,4% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+4,4%), бумаги ПАО "РБК" (+4,3%), "Красноярскэнергосбыта" (+3,9%), ПАО "Европейская электротехника" (+3,5%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+3,4%).

Подешевели акции ПАО "Нижнекамскшина" (-4,3%), ПАО "ВУШ Холдинг" (-3,8%), ПАО "НПО "Наука" (-3,2%), ПАО "Ковровский механический завод" (-3,1%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС) (-3%), "М.Видео" (-2,6%), "Селигдара" (-2,2%).

Акционеры ПАО "Диасофт" (-0,4%, до 3846 рублей) на внеочередном собрании 10 марта утвердили выплату дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 53,3 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат составит 559,65 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 21 марта 2025 года.

Ранее компания отмечала, что речь идет о прибыли, полученной в отчетные периоды, закончившиеся до 1 января 2024 года. В январе 2024 года "Диасофт" утвердил новую дивидендную политику, согласно которой планирует в 2024-2025 годах ежеквартально направлять на выплату дивидендов почти всю получаемую прибыль - не менее 80% от EBITDA.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,91 млрд рублей (из них 14,123 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,564 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 5,786 млрд рублей на акции "Т-Технологии").