Минэнерго США понизило прогноз роста мирового производства ЖУВ в 2025 г. на 300 тыс. б/с

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго США понизило прогноз роста мирового производства жидких углеводородов (ЖУВ) в 2025 г. на 300 тыс. б/с - до 1,4 млн б/с, полагая отставание от плана в ОПЕК+

Производство жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2025 году увеличится на 1,4 млн баррелей в сутки (предыдущий прогноз - рост на 1,7 млн б/с) - до 104,17 млн баррелей в сутки, а в 2026 году вырастет еще на 1,6 млн б/с - до 105,78 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления информации Минэнерго США (EIA).

"Хотя ОПЕК+ недавно объявила о планах придерживаться постепенного увеличения добычи, начиная с апреля 2025 года, мы по-прежнему ожидаем, что члены ОПЕК+ будут производить меньше, чем объявленные целевые показатели, для ограничения роста мировых запасов нефти", - говорится в отчете.

Ведомство ожидает рост добычи ОПЕК+ на менее чем в 0,2 млн б/с в 2025 году по сравнению со снижением на 1,3 млн б/с в 2024 году, прежде чем добыча ОПЕК+ увеличится на 0,5 млн б/с в 2026 году.

Основной рост производства придется на страны, не входящие в альянс (США, Канада, Бразилия и Гайана), на 1,2 млн б/с в 2025 году и на 1 млн б/с в 2026 году.

EIA отмечает, что значительные объемы нефти с рынка могут уйти из-за введенных 24 февраля новых санкций в отношении иранской нефти, а также недавнее объявление об отзыве лицензий на добычу и экспорт венесуэльской нефти в США.

В 2024 году мировое предложение выросло на 0,6 млн б/с.