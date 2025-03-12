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Rheinmetall получил рекордную выручку и прибыль в 2024 году

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Германский оборонный концерн Rheinmetall AG, крупнейший в мире производитель артиллерийских боеприпасов, в 2024 году нарастил выручку на 36%, скорректированную EBIT - в 1,6 раза, при этом оба показателя обновили рекорды.

Выручка компании в 2024 году составила 9,751 млрд евро, EBIT без учета разовых факторов (операционная прибыль) - 1,478 млрд евро.

Собственный прогноз компании предполагал, что годовую выручку на уровне 10 млрд евро.

Портфель заказов также установил новый исторический максимум, увеличившись на 44% - до 55 млрд евро.

Чистая прибыль выросла до 717 млн евро, или 16,51 евро в расчете на акцию, с 535 млн евро, или 12,32 евро на акцию, в 2023 году.

В 2025 году Rheinmetall ожидает роста выручки на 25-30%.

Совет директоров компании будет рекомендовать повышение годовых дивидендов до 8,1 евро с 5,7 евро на акцию.

С начала 2025 года капитализация Rheinmetall увеличилась примерно в 1,9 раза - до 50,7 млрд евро.

Rheinmetall Германия
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