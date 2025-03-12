Цены на сливочное масло в РФ в феврале выросли на 0,6%, на подсолнечное – на 0,7%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло в РФ в феврале по сравнению с январем выросли на 0,6%, в годовом выражении рост составил 34,8%, сообщил Росстат в среду.

С начала года масло подорожало на 1,85%.

Темпы роста на цен на подсолнечное масло в феврале были выше - 0,7%. По сравнению с февралем 2024 года это масло подорожало на 15,8%, с начала года - на 2,7%.

В целом продукты питания в феврале по сравнению с январем подорожали на 1,2%, в годовом выражении - на 11,7%, с начала года - на 2,4%. Алкогольная продукция стала дороже соответственно на 2,2%, 11,7% и 4,4%.

Росстат также сообщил, что на рынке рыбопродуктов в феврале по сравнению с январем больше всего подорожала мороженая рыба (кроме лососевых пород) - на 3,2%. Цены на рыбное филе выросли на 2,3%, сельдь - на 2%, мороженые кальмары - на 1,9%, рыбные консервы в масле - на 1,8%, живую и охлажденную рыбу - на 1,7%.

На мясном рынке по росту цен вперед вырвались мясные консервы для детского питания, подорожавшие в феврале на 2,7%. Цены на говядину повысились на 1,7%, баранину - на 0,8%, мясо индейки - на 0,6%. В то же время мясо кур подешевело на 1%.

Детское питание стало лидером и по росту цен на молочном рынке. Цены на молоко для детей выросли на 2,2%. Кроме того, сметана подорожала на 2%, сливки - на 1,8%, творог - на 1,7%, кисломолочные продукты и йогурт - на 1,6%, детский творожок - на 1,5%, сыры, сгущенное молоко с сахаром и сухие молочные смеси для детского питания - на 1,4%.

На рынке хлебобулочной и крупяной продукции в феврале больше всего подорожали манная крупа - на 1,6%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 1,3%, пшеничный хлеб - на 1,2%, ржаной - на 1,1%. Цены на пшеничную муку снизились на 0,5%, на гречку - на 0,4%.

Росстат также сообщил, что в феврале цены на пиво выросли на 3%, водку и шоколад - на 2,9%, коньяк - на 2,5%, газированные напитки и кофе - на 2,4%, фруктовые соки - на 2,3%, какао - на 2,2%, минеральную и питьевую воду - на 1,9%. В то же время яйца подешевели на 2,1%, варенье, джем, повидло - на 0,6%.

Плодоовощная продукция за месяц подорожала на 2,3%, по сравнению с февралем 2024 года - на 16%, с начала года - на 5%. Больше всего выросли цены на картофель - на 7%, виноград - на 6,1%, капусту и помидоры - на 4,6%, огурцы и бананы - на 3,4%, замороженные ягоды и груши - на 2,8%. Снизились цены на сладкий перец - на 5,4%, апельсины -на 4,1%, свежие грибы - на 2,3%.