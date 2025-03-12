Рост цен на сливочное масло в РФ на минувшей неделе ускорился до 0,2%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Цены на сливочное масло, снизившиеся с 18 по 24 февраля на 0,1% впервые с сентября 2023 года, не выдержали эту динамику и снова пошли в рост. Причем если с 25 февраля по 3 марта он был символическим - 0,01%, то, как сообщил Росстат в среду, с 4 по 10 марта масло подорожало уже на 0,2%.

С начала года цены на сливочное масло выросли на 2,1%.

Росстат также сообщил, что на минувшей неделе цены на мороженую рыбу повысились на 0,9%, сметану - на 0,8%, черный чай - на 0,7%, пшеничную муку - на 0,6%, говядину, вареные колбасы, ультрапастеризованное молоко и водку - на 0,4%, пастеризованное молоко, маргарин, пшеничный и ржаной хлеб, макаронные изделия - на 0,3%, мясные консервы для детского питания, подсолнечное масло, творог, вермишель и соль - на 0,2%, сыры, сухие молочные смеси, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшено и печенье - на 0,1%.

В то же время цены на яйца снизились на 1,1%, рис - на 0,5%, мясо кур - на 0,2%, баранину - на 0,1%. Причем снижение цен на яйца ускорилось, неделей ранее оно составляло 0,8%, на мясо кур - замедлилось: на предыдущей неделе курятина подешевела на 0,5%.

По данным Росстата, в 2024 году продукты питания подорожали в РФ на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%.