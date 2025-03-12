Мосбиржа запустит торги инструментами с привязкой к стоимости криптоактивов с появлением регулирования

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" готова запустить торги инструментами, привязанными к стоимости криптоактивов, сразу после появления соответствующего регулирования, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе площадки.

"Биржа внимательно следит за инициативами Банка России и развитием регулирования в этой сфере", - отметили в пресс-службе.

Банк России в среду сообщил, что направил в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. В частности, ЦБ предлагает разрешить квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты, но с привязкой доходности к ее стоимости.

Ранее о планах запуска торгов инструментами, доходность которых будет привязана к стоимости криптовалют, сообщила "СПБ биржа".