ЦБ не одобряет запуск связанных с криптовалютами инструментов до их выхода из "серой зоны"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Банк России не поддерживает проведение операций или выпуск инструментов, завязанных на криптовалютах, до появления соответствующего законодательства, заявил журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин на Российском форуме финансового рынка, организованном АКРА.

"Мы считаем, что на сегодняшний день осуществление каких-либо операций, сделок и выпуск инструментов, завязанных на криптовалютах, фактически затрагивает "серую зону", нерегулируемую зону", - сказал он в кулуарах форума , комментируя решение ЦБ об аннулировании двух выпусков структурных облигаций, привязанных к стоимости биткойна и рассчитанных на квалифицированных инвесторов.

"Мы считаем, что для того, чтобы все профессиональные участники финансового рынка не подвергали себя, а через себя и своих клиентов, рискам того, что те или иные операции или сделки могут быть признаны незаконными и нелегальными, мы считаем, что вначале нужно определиться с трактовкой законодательства и только после этого выпускать такие инструменты", - добавил первый зампред ЦБ.

Банк России 12 марта сообщил, что направил в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. В частности, ЦБ предлагает разрешить квалифицированным инвесторам вкладывать средства в расчетные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, которые не предусматривают поставки криптовалюты, но с привязкой доходности к ее стоимости.

"То, что касается совершения сделок, связанных с различными финансовыми инструментами, которые базируются, упоминают криптовалюты, но не предполагают поставку таких криптовалют, то мы посчитали возможным, чтобы эти сделки совершались российскими профессиональными субъектами с обычными квалифицированными инвесторами", - сказал Чистюхин журналистам.

"Мы считаем, что совершение операций и инвестирование в криптовалюты - это крайне рискованная деятельность, и неквалифицированный инвестор должен быть максимально от такой деятельности защищен", - добавил он.

"Московская биржа" и "СПБ биржа" 12 марта после заявления ЦБ сообщили о планах запуска торгов инструментами, доходность которых будет привязана к стоимости криптовалют, когда появится такое регулирование.