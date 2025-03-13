Поиск

Институт IfW улучшил прогноз роста ВВП Германии в 2026 г. до 1,5% с 0,9%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Экономика Германии в 2026 году может увеличиться на 1,5% благодаря повышению госрасходов, на которых настаивает лидер победившего на парламентских выборах блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, сообщается в обзоре Кильского института мировой экономики (IfW).

Таким образом, эксперты улучшили оценку темпов экономического роста с ожидавшихся в декабре 0,9%.

При этом они подтвердили прогноз, согласно которому объем ВВП ФРГ в 2025 году не изменится, поскольку структурные проблемы не исчезнут в краткосрочной перспективе на фоне международной конкуренции и угрозы импортных пошлин.

В прошлом году экономика снизилась на 0,2% после сокращения на 0,3% по итогам 2023 года.

Средний прирост потребительских цен в этом и следующем году будет составлять порядка 2%. Инфляция в 2024 году находилась на уровне 2,2%.

Безработица в ФРГ прогнозируется в среднем 6,2% в текущем году и 5,9% в 2026 году, ожидает IfW. В прошлом году она составляла 6%

Эксперты института предполагают, что Германия сможет сократить дефицит бюджета в 2025 году до 2,4% ВВП по сравнению с 2,8% ВВП годом ранее. Однако в будущем году ожидается его увеличение до 3,4% ВВП.

Объем госдолга, как ожидается, будет повышаться с 63,3% ВВП в минувшем году до 64,4% в текущем году и до 65,4% в 2026 году.

Германия Фридрих Мерц IfW
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ не одобряет запуск связанных с криптовалютами инструментов до их выхода из "серой зоны"

Нефть Brent немного подешевела до $70,87 за баррель

Канада 13 марта введет ответные пошлины в 25% на некоторые товары из США

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2201 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне50 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6009 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе364 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости375 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });