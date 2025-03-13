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Производители кормовых и пищевых добавок в РФ с 2027 года смогут возмещать до 20% затрат

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Компании, занимающиеся выпуском кормовых и пищевых добавок, с 2027 года могут рассчитывать на компенсацию до 20% понесенных затрат на создание и/или модернизацию производства.

"Предприятия, наладившие такую работу, смогут возмещать часть прямых понесенных затрат в размере до 20% от фактической стоимости объектов", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Правительство утвердило постановление о поддержке таких организаций. Мощности по производству ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок должны быть построены или модернизированы, а затем введены в эксплуатацию не ранее 2024 года.

Конкурсный отбор проектов, которые могут претендовать на возмещение, будет проводить Минсельхоз.

Такие меры поддержки позволят простимулировать создание отечественных производств кормовых добавок, необходимых для животноводства, пищевых добавок и ферментных препаратов для производства продуктов питания.

"Рассчитываем, что благодаря этим мерам в нашей стране начнут действовать мощности, которые будут способствовать укреплению продовольственной безопасности России, продолжится успешное решение задач достижения технологического суверенитета в сельском хозяйстве. А что очень важно для наших регионов – появятся новые рабочие места", - отметил Мишустин.

Правительство РФ Минсельхоз Михаил Мишустин
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