Рубль подорожал к юаню на "Мосбирже" в ожидании прогресса по Украине

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" в четверг рубль подорожал к юаню, несмотря на снижение цен на нефть. Участники рынка анализируют новости на тему урегулирования российско-украинского конфликта и ожидают контактов на эту тему между Россией и США.

К 19:00 юань торговался у 11,83 рубля, что на 10,6 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара на 14 марта на 0,14 копейки, до 86,619 рубля, и увеличил курс евро на 28,49 копейки, до 94,2559 рубля.

"Рубль после негативного старта перешел к активному укреплению в паре с юанем, но в середине сессии резко откатился от сегодняшней вершины и растерял более половины хорошего дневного плюса. Правда, российская валюта удержалась от более глубокой просадки и стала возвращать утраченные позиции. Однако во второй половине торгов произошел еще один заметный нисходящий импульс. Давление на курс рубля могло оказать усиление геополитической неопределенности. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Москва не хочет временного перемирия с Украиной и заинтересована в долгосрочном урегулировании. Он отметил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. По его мнению, документ имеет поспешный характер, в нем изложен только украинский подход", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Позднее Ушаков сообщил, что президент Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф проведут закрытую встречу вечером в четверг.

Москва не хочет временного перемирия с Украиной и заинтересована в долгосрочном урегулировании, заявил также Ушаков. Кроме того, он сообщил, что в четверг не стоит ожидать телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, стороны об этом пока еще не договорились.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в январе-феврале 2025 года составило $10,8 млрд, что на 25,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $8,6 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Как отмечает ЦБ, рост положительного сальдо счета текущих операций в феврале по сравнению с январем был обусловлен преимущественно укреплением торгового баланса за счет увеличения стоимостного объема экспорта товаров при сжатии импорта.

Профицит торгового баланса России в январе-феврале 2025 года увеличился на 15,6% - до $18,5 млрд по сравнению с $16,0 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит торгового баланса в феврале увеличился в 1,6 раза, до $11,4 млрд, относительно уточненного показателя января ($7,2 млрд). Показатель февраля текущего года по сравнению февралем 2024 года ($8,8 млрд) больше на 30%.

Инфляция в России в феврале 2025 года составила 0,81% после 1,23% в январе, сообщил Росстат.

За январь-февраль 2025 год потребительские цены выросли на 2,05%.

Инфляция в феврале 2025 года немного превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2025 года ускорилась до 10,06% (аналитики ожидали 10,04%) с 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024.

Росстат опубликовал и данные по недельной динамике цен с 4 по 10 марта.

Инфляция с 4 по 10 марта 2025 года составила 0,11% после 0,15% с 25 февраля по 3 марта. С начала месяца рост цен к 10 марта составил 0,17%, с начала года - 2,22%.

Из данных за 10 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 10 марта ускорилась до 10,19% с 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,11%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Возможно смягчение риторики Банка России по итогам заседания 21 марта 2025 года на фоне данных по инфляции, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"Инфляция развивается вблизи прогноза регулятора - 7-8% на конец года. Однако пока рано говорить об устойчивости стабилизационных процессов и улучшать прогноз ключевой ставки (ждем начала ее снижения с III квартала). При этом есть все основания ждать смягчения риторики Банка России в следующую пятницу, что может добавить оптимизм рыночным ожиданиям", - пишет эксперт.

Банк России, вероятно, снова возьмет паузу и сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания 21 марта 2025 года, хотя позитивный сюрприз не исключается, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс потребительских цен в России с 4 по 10 марта повысился на 0,11% по сравнению с ростом на 0,15% неделей ранее, что внушает оптимизм перед заседанием ЦБ в следующую пятницу, отмечают эксперты.

Реальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка снижаются, отражая улучшение геополитического фона и сдвиг ожиданий участников рынка в сторону более раннего смягчения денежно-кредитной политики. При этом, говорится в материале аналитиков инвесткомпании, требования к заемщикам ужесточаются, а в феврале темпы роста корпоративного и розничного кредитования продолжили замедляться. В то же время бюджетные операции поддержали рост денежной массы.

"С каким дефляционным багажом мы подходим на данный момент к заседанию Банка России: укрепляющийся с начала года рубль; месячные отчеты банков, отражающие дальнейшее замедление кредитования; риторика представителей регулятора, которая допускает, что пик по ставке пройден; подтверждают это повышенные объемы торгов и спрос на длинные ОФЗ, - пишут эксперты в обзоре. - Таким образом, мы полагаем, что регулятор выдержит паузу и оставит ставку на уровне 21% годовых на предстоящем заседании, хотя и не исключаем позитивного сюрприза".

Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти продолжают снижаться.

К 19:00 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1% до $70,23 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 1,2%, до $66,86 за баррель.

Давление на котировки оказывает обеспокоенность последствиями эскалации торговых войн. Инвесторы опасаются, что ухудшение условий международной торговли может негативно отразиться на экономическом росте и, как следствие, спросе на нефть.

Президент США Дональд Трамп в среду пригрозил ввести дополнительные тарифы на импорт из Евросоюза, который ранее объявил о поэтапном введении с 1 апреля пошлин на ввозимые американские товары в ответ на тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, вступившие в силу в США.

Ответные пошлины против товаров из США были введены также в Канаде. Ранее США ввели пошлины на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил встречными мерами.

Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило оценку роста мирового спроса на нефть в 2025 году и теперь ожидает, что предложение может превысить спрос примерно на 600 тысяч баррелей в сутки. МЭА также предупредило, что торговые войны могут ударить по спросу на нефть, что повлечет за собой снижение цен на нее.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно увеличились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 марта увеличилась на 5 базисных пунктов, до 21,21% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц повысилась на 2 базисных пункта, до 21,31% годовых, версия на три месяца осталась на прежнем уровне - 21,44% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и в четверг составила 21,3% годовых.