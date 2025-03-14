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Новым креативным директором Gucci станет Демна Гвасалия

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Дизайнер Демна Гвасалия станет креативным директором итальянского дома моды Gucci, сообщила Kering SA, владеющая брендом Gucci.

43-летний дизайнер грузинского происхождения вступит в должность в 2025 этого года.

Гвасалия, предпочитающий называться просто Демна, с 2015 года работал креативным директором бренда Balenciaga, также входящего в группу Kering.

Gucci - крупнейший модный дом Италии с выручкой 7,65 млрд евро за 2024 год. Его ближайший конкурент Prada за прошлый год заработал 3,56 млрд евро.

Gucci Balenciaga Италия Kering Демна Гвасалия
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