Новым креативным директором Gucci станет Демна Гвасалия

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Дизайнер Демна Гвасалия станет креативным директором итальянского дома моды Gucci, сообщила Kering SA, владеющая брендом Gucci.

43-летний дизайнер грузинского происхождения вступит в должность в 2025 этого года.

Гвасалия, предпочитающий называться просто Демна, с 2015 года работал креативным директором бренда Balenciaga, также входящего в группу Kering.

Gucci - крупнейший модный дом Италии с выручкой 7,65 млрд евро за 2024 год. Его ближайший конкурент Prada за прошлый год заработал 3,56 млрд евро.