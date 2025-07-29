Поиск

Полугодовая выручка владельца бренда Gucci упала на 16%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Французская холдинговая компания Kering SA, владеющая известными модными брендами, отчиталась о резком сокращении чистой прибыли и выручки в первом полугодии 2025 года.

В январе-июне чистая прибыль компании составила 474 млн евро, операционная прибыль от продолжающихся операций - 969 млн евро. Годом ранее показатели составляли 878 млн евро и 1,58 млрд евро соответственно.

Выручка Kering сократилась на 16%, до 7,59 млрд евро. Сопоставимые продажи снизились на 15%.

Продажи бренда Gucci в мире упали на 26%, до 3,03 млрд евро. Доходы бренда Yves Saint Laurent понизились на 11%, до 1,29 млрд евро. Выручка Bottega Veneta увеличилась на 1% и составила 846 млн евро. Доходы других брендов, в числе которых Balenciaga и Alexander McQueen, в целом сократились на 15%, до 1,46 млрд евро.

Чистый долг Kering на конец первого полугодия составлял 9,5 млрд евро.

С начала 2025 года капитализация Kering снизилась на 10,8%, до 26,47 млрд евро.

Gucci Balenciaga Kering Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

После переговоров США и КНР решение об отсрочке пошлин будет принимать Трамп

Франция требует исключения шампанского и вин из-под пошлин США в 15%

Франция требует исключения шампанского и вин из-под пошлин США в 15%

МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 0,9%

МВФ снизил прогноз роста ВВП РФ на 2025 год до 0,9%

Union Pacific и Norfolk Southern объединятся в крупнейшего ж/д оператора США

Union Pacific и Norfolk Southern объединятся в крупнейшего ж/д оператора США

Brent подешевела до $70 за баррель

Brent подешевела до $70 за баррель

Биржевая цена Аи-92 ускорила снижение и идет вниз третью торговую сессию

Греф заявил об обеспокоенности ситуацией с ипотекой из-за жесткого регулирования

Греф заявил об обеспокоенности ситуацией с ипотекой из-за жесткого регулирования

У Сбербанка ситуация по стоимости риска близка к пику

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6840 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });