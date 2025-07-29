Полугодовая выручка владельца бренда Gucci упала на 16%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Французская холдинговая компания Kering SA, владеющая известными модными брендами, отчиталась о резком сокращении чистой прибыли и выручки в первом полугодии 2025 года.

В январе-июне чистая прибыль компании составила 474 млн евро, операционная прибыль от продолжающихся операций - 969 млн евро. Годом ранее показатели составляли 878 млн евро и 1,58 млрд евро соответственно.

Выручка Kering сократилась на 16%, до 7,59 млрд евро. Сопоставимые продажи снизились на 15%.

Продажи бренда Gucci в мире упали на 26%, до 3,03 млрд евро. Доходы бренда Yves Saint Laurent понизились на 11%, до 1,29 млрд евро. Выручка Bottega Veneta увеличилась на 1% и составила 846 млн евро. Доходы других брендов, в числе которых Balenciaga и Alexander McQueen, в целом сократились на 15%, до 1,46 млрд евро.

Чистый долг Kering на конец первого полугодия составлял 9,5 млрд евро.

С начала 2025 года капитализация Kering снизилась на 10,8%, до 26,47 млрд евро.