ПК "Лидер" ввела в Ростовской области завод безалкогольных напитков за 2 млрд рублей

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - ООО "Производственная компания "Лидер" в пятницу ввело завод по производству безалкогольных напитков в поселке Опытном Аксайского района Ростовской области, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Отмечается, что объем инвестиций в проект превысил 2 млрд рублей. В нынешнем году на предприятии планируется выпустить до 50 млн литров безалкогольных напитков.

В настоящее время на заводе работают две производственные линии. Общая производственная мощность – более 200 млн литров в год.

Гендиректор "Лидера" Евгений Клинецкий, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что ростовский завод станет крупнейшим производством компании.

По словам врио губернатора региона Юрия Слюсаря, это один из крупнейших заводов безалкогольных напитков в Ростовской области. "А еще это 130 новых квалифицированных рабочих мест. Такие производства – это заработная плата, это налоги в бюджет", - приводятся в сообщении его слова.

Слюсарь подчеркнул, что правительство области заинтересовано в таких предприятиях и готово оказывать всю необходимую помощь для развития производства в Ростовской области. Завод может рассчитывать на налоговые льготы, возмещение части затрат на техприсоединение к инженерным сетям и затрат на уплату процентов по коммерческим кредитам.

В пресс-релизе сообщается, что Ростовская область уже занимает место в первой десятке регионов РФ по выпуску безалкогольных напитков, новое производство поможет укрепить эти позиции.

Как сообщалось, ООО "ПК "Лидер" планировало ввести предприятие в Ростовской области в 2024 году. Инвестиции изначально оценивались в 1,5 млрд рублей.

Как сообщается на сайте, ООО "ПК "Лидер" – крупный российский производитель безалкогольных напитков. Помимо нового производства в Ростовской области, объединяет заводы в Московской, Ленинградской и Ярославской областях. Бренды компании - соки Swell, сокосодержащие напитки "Master Fruit", классические лимонады "Мастер", холодный чай Fresh Tea, энергетические напитки Monster. Завод также производит питьевую воду "Малаховская", "Малаховская Аctivе", "Норма жизни". Компания также производит безалкогольные напитки различных торговых марок для оптово-розничных сетей.

В феврале 2021 года "Лидер" зарегистрировал проектную компанию для реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской области - ООО "Мастер".